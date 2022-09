Con una inflación en el mes de julio de 7,4% en los valores generales, la carne es uno de los productos que no subieron con respecto a junio del mismo año - marcó 0% de acuerdo al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) -. De todos modos, uno de los comestibles más consumidos por la población continúa siendo costoso en relación al salario básico, que ascendió a los $51.200 con el nuevo aumento.

Asimismo, hay quienes insisten en que los precios de la carne en Argentina no son desmedidos con respecto a otros países. Esta discusión suele generar polémica en los medios de comunicación y en las redes sociales, que continúan debatiendo la mejores formas de contener los precios.





Fue en mayo de 2021, cuando el ejecutivo nacional cerró las exportaciones de carne con el objetivo de que eso se refleje en una baja de precios en el mercado interno. Actualmente, son siete los cortes de carne populares que siguen bajo cepo para su exportación.

Quien se metió de lleno en la polémica es el analista económico y de mercados, Salvador Di Stéfano, quien publicó un polémico posteo de Twitter que desencadenó un extenso debate en la red social. En el post, el economista realizó una comparación de precios entre la carne en la Argentina con respecto a la de Estados Unidos.

“El kilo de carne en USA $10.563, en Argentina lo conseguís por $1.400 el kilo. Está cara la carne en Argentina”, ironizó junto a una foto de un “bife” oriundo del país norteamericano, donde puede verse su etiquetado y precio.

El kilo de carne en USA ���� $ 10.563, en Argentina ���� lo conseguís x $ 1.400 el kilo. Esta cara la carne en Argentina ���� pic.twitter.com/oYe1IhQ8IS — @salvadistefano (@SalvaDiStefano) August 31, 2022

Debajo del post, casi 500 usuarios dieron su parecer y en líneas generales atacaron el postulado del profesional, objetando un cálculo injusto debido a las diferencias entre salarios y costo de vida en ambos países: “En Estados Unidos, el salario mínimo federal es de US$15, la hora. Trabajando 2,14 horas, compra 1 kilo de carne. En la Argentina, el salario mínimo mensual es $51.000, la hora de $283,33 (US$0,97), debe trabajar unas 4,94 horas para comprar un kilo de carne. Para el argentino, la carne es 130% más cara que para el americano”, calculó uno de los usuarios, enterrando la propuesta de Di Stéfano.

Y otro usuario añadió: “Según dice ahí 15.97/Lb, o sea que 1 kg serían 30 dls aprox. no? Cuánto es el valor hora de un trabajador de USA, que si mal no recuerdo debe andar en los 35 dls mínimo, o sea que con 1 hora de trabajo compra 1 kg de carne, acá no compras ni 1/2 kg por el valor hora de trabajo”. Y otra aportó: “Pero eso no es lo que importa. Comparalo con los salarios en uno y otro país y qué cantidad de carne podés comprar”.

En la misma línea, otro tuitero opinó que “con un ingreso promedio en USA compras el doble de carne que con un sueldo promedio en Argentina. Si tomás esa referencia está mucho más cara. La comparación directa del precio convertido a pesos no tiene mucho sentido”. Asimismo, otro internauta refirió que “en USA ganan alrededor de 17 dólares la hora un empleado común de un trabajo medio estable, algo de 4600 pesos argentinos más o menos, con 2 horas ya compras casi un kilo. En argentina un empleado común gana 1 dólar o 1,5 como mucho, 300 - 400 pesos, necesitas minimo 4 o 5 horas”.

En la misma línea, un joven arremetió: “¿Estás jodiendo, no? Decime, ¿cuántos sueldos mínimos necesitás en la Argentina y cuántos en USA para comprar el mismo kilo de carne? Decime, además, ¿qué porcentaje de la población cobra el sueldo mínimo en cada país, y qué porcentaje? Ni siquiera eso”.