Hay amores que se viven con mucha intensidad sin importar la edad. En este Día de los Enamorados, un usuario de Twitter compartió capturas de las conversaciones que mantuvo su hermana de nueve años con un amigo de su misma edad. Él le confesó su amor una y otra vez, pero ella lo rechazó y lo mandó a la "friendzone".

"Te amo. Y tú a mí también, ¿no?", le cuestionó el chico. "Que no. Somos amigos. Porque mi padre no me deja tener novio hasta los 18", le dijo ella. Ante esto, el pequeño se ofendió y le pidió que no le mande más mensajes, aunque el enojo le duró apenas una hora y ya le escribió nuevamente.

Por favor léanlo entero, esto es una conversación de mi hermana de 9 años con su amigo pic.twitter.com/EL452SMujB — gabri lvs pva (@wallsxgab) February 12, 2022

"Me piqué porque pensaba que tenías novio que no era yo. Lo siento. ¿Me perdonás?". A lo que la nena le aseguró que no tiene pareja y que sí lo perdonó, pero el niño no aflojó con la intensidad: "Por saber, solo por saber, ¿Eres mi novia sí o no?". "Que mi padre no me deja hasta los 18", le repitió ella.

"Pero si te dejara, ¿Serías mi novia?", continuó. "A lo mejor. No sé. No te enfades", obtuvo como respuesta. "Te he querido a ti desde los cinco años. Ese es mi secreto que nadie sabe. Todos estos años he sentido que me querías pero no es así. Perdón, me voy a mi habitación a llorar", le confesó.

Quiero aclarar que no es el móvil de mi hermana si no el de mi madre pic.twitter.com/S9B7Pn1976 — gabri lvs pva (@wallsxgab) February 12, 2022

La nena le dijo que era un "exagerado" y él insistió: "Para mí somos novios. Te he amado todo este tiempo. ¿Somos novios en secreto?", le propuso y otra vez consiguió un rechazo con un contundente "No".

En pocas horas el tuit se volvió viral con opiniones divididas entre los que creen que es una gran bandera roja el comportamiento del chico y los que aseguran que le falta madurar, ya que tan solo tienen nueve años.

Soy ese niño en la vida pic.twitter.com/1D6NaWAoLo — —Aletz•�� (@MgAletz) February 13, 2022

"Los que están excusando al nene porque tiene 9 años no se dan cuenta de la diferencia de educación entre el niño y la niña. El padre / madre debe enseñarle que un "no" es "no" desde pequeños. Ahí el trabajo de los padres del niño está mal hecho y se debe hablar con ellos", escribió una usuaria.

la respuesta de ella fue lo mejor también "aaaa" — estef 2.0 �� (@louisxbrava) February 13, 2022

"Tan pequeño y es una bandera roja andante. Qué importante es la educación en casa y el control parental en dispositivos digitales y móviles", agregó Eme. "Todos pasamos por eso y por si no lo saben, mientras crecés madurás. Así que dejen que está en una etapa donde solamente son tonterías. No lo tomen como algo malo", propuso Alejandro.