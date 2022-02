A veces las redes sociales también sirven como una forma de tomar conciencia sobre asuntos que quizás no nos planteamos en lo cotidiano. Es el caso de Natalia, quien compartió a través de su cuenta de Twitter un ticket de su visita a la farmacia con un significado muy especial.

La joven compartió el valor de los medicamentos que requiere mensualmente en bruto y cuánto terminó pagando producto de los impuestos que aporta la población al sector público.

"Acabo de venir de la farmacia. Esta es mi medicación (algunos meses alguna más)", expresó la joven, de nombre Natalia, en un texto de Twitter acompañando a la imagen del ticket. "Gracias a la Sanidad Pública, a la Seguridad Social, al sistema público que se sustenta con nuestros impuestos, puedo pagar lo que necesito como enferma crónica", dijo, agradecida Natalia. El el mismo mensaje, la joven usuaria pidió a sus seguidores que desconfiasen "de los que bajan impuestos".

Los 13 productos necesarios para su medicación sumaban un total de 264,24 euros, como lo reflejaba el recibo. De ese monto, la joven terminó pagando tan solo 8,23 euros gracias a la sanidad pública.

Desde que se publicó, el tweet ya ha alcanzado casi los 15.000 'likes' y superado ya los 4.000 retuits: “Por eso yo no hablo de subida de impuestos pero sí de desconfiar de los que prometen bajarlos pues eso nos repercute a todos y beneficia a unos pocos. Ningún político de este país va a salir perdiendo, saldrá siempre el ciudadano”, remarcó en otro tweet.

Los mensajes a favor y en contra no demoraron en llegar: “Qué suerte "tenemos" que al menos los que padecemos enfermedades crónicas podemos estar tranquilos de la seguridad social que tenemos. Mi inyección quincenal sube hasta los 600€ y esta se recoge en la farmacia del hospital... Cuando vi lo que valía no me lo podía creer”, comentó el usuario @rubi78ruben.

“Es que el dilema no es pagar medicinas o bajar impuestos, sino pagar los impuestos necesarios para cubrir las necesidades con holgura y no tirarlo en cosas innecesarias. Con la dieta mensual de un diputado se pagan sus medicinas de ocho o diez años”, opinó @calaveritegds.

A los pocos días, Natalia, quien se describe en la red como “amante del rock y de los animales y mamá todoterreno”, desactivó los comentarios del mensaje debido a las agresiones recibidas, como lo explicó: “Procedo a silenciar el tweet. Gracias a todos por esta interacción tan interesante. A los que me han insultado ya los he bloqueado. Algunos deberían trabajar la comprensión lectora. Y sí, gracias a lo que conseguimos entre TODOS con nuestros impuestos”.