Una mujer compró un paquete de pan lactal para alimentar a su familia en Inglaterra y cuando lo abrió encontró algo inesperado.

En los paquetes que se venden en los supermercados, las rodajas suelen estar entre dos tapas que están más tostadas por estar en el borde. Sin embargo, cuando Timea Ganji llegó a su casa con el producto descubrió que dentro del envoltorio había solo tapas.

"No es gracioso cuando tenés media hora para preparar a tus hijos para el colegio y no tenés tiempo de conseguir otro pan", reveló la mujer de 41 años a la BBC. "Parecía normal. Sólo quería unas tostadas y hacer un sándwich. Me quedé mirando sin entender cómo pudo suceder. No me molesta comerlas, pero no puedo hacer sándwiches, los chicos no los van a comer", detalló la madre de dos pequeños.

La empresa aseguró que está investigando cómo todas las tapas fueron a parar a un mismo paquete. Al menos 1.2 billones de personas en el mundo tiran las tapas del pan lactal por considerarlas menos sabrosas.