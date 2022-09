Hay metas en la vida de todo adulto que merecen ser celebradas. Graduaciones, nacimientos, la casa nueva, casamiento y, por supuesto, el primer auto. Muchos miran al primer auto como un logro magnánimo, algo que se ve realzado si consideramos la actual situación económica de los argentinos. Lamentablemente, este usuario de Twitter no recibió las felicitaciones que esperaba.

Desde su cuenta de Twitter, el streamer Gabi Di Tocco (@gabiditocco) compartió la brutal respuesta que recibió de su padre cuando le fue a mostrar el vehículo que había comprado, fruto de su esfuerzo. Como muchos argentinos, el tuitero adquirió un auto usado como su primer rodado, pero no fue el estado ni el kilometraje lo que llamó la atención de su progenitor.

"Me compré mi primer auto y le quise hacer una sorpresa a mi papá que no sabía nada, entonces llego a casa, se lo muestro y me dice 'te felicito hijo, tenés auto para rato' y le digo 'si, no?, es una máquina' a lo que responde 'no, es que en ese color es invendible'".

La desconsiderada respuesta del padre llamó la atención de los usuarios de Twitter, quienes viralizaron la publicación con rapidez. En pocos días, la triste anécdota reunió casi 54 mil likes, más de 800 retuits y decenas de comentarios de los internautas de Twitter que compartieron sus reacciones a la historia.

me compre mi primer auto y le quise hacer una sorpresa a mi papá que no sabia nada entonces llego a casa, se lo muestro y me dice "te felicito hijo tenes auto para rato" y le digo "si, no?? es una maquina" a lo que responde "no, es que en ese color es invendible" — Gabi Di Tocco�� (@gabiditocco) September 3, 2022

Además de los memes y gifs que acompañan a todo momento viral, varios internautas que se vieron reflejados en la anécdota compartieron sus propias trágicas experiencias con la reacción de sus referentes al primer auto: "Mi hermano se compró su primer autito con mucho esfuerzo y lo primero que hizo el pelotudo de mi viejo fue decirle que era 'un auto feo que se apresuró en comprar, que debería haber esperado que él diera el ok para comprarse algo mejor'", comentó una cuenta.

"Mi primer auto fue un Jeep '58. Mi padre sorprendido lo miró y me dijo 'Qué te compraste, un tanque de guerra?'", acotó otro usuario. "Cuando compre mi primer auto (Taunus 2.0 ‘82) lo primero que me dice mi viejo es: 'Te tenés que dar la antitetánica para subirte a eso'. Y sí, tenía razón, un prócer", agregó un tercero.

Por otro lado, algunos de los comentaristas intentaron levantar el ánimo del autor del tuit viral: "Soy vendedor de autos, no existen colores invendibles, felicidades", aportó uno. "Si vos tenés un gusto horrible, entonces si o si hay alguien con tus mismos gustos, imposible que no lo vendas algún día", señaló otra usuaria.

Pero sin duda el comentario más repetido fue la pregunta que todos tenían en mente: ¿de qué color es el auto invendible? Mientras el autor del momento viral no compartió una foto para darle un cierre a su anécdota, sí respondió a uno de los usuarios que preguntaron por el primer rodado: "¡Compre una megan azul con las llantas amarillas!".