En las redes sociales las personas suelen compartir las sorpresas que se encuentran cuando abren los envoltorios de los productos, ya sean comestibles y bebibles. En esta ocasión en particular, una usuaria colombiano se quejó luego de haber encontrado algo totalmente repugnante al fondo de una latita de cerveza.

La joven contó que ella estaba tomando cervezas con sus papás y con su novio, cuando ver los envases ya terminados y se percató que en el interior de uno había algo más que el líquido. "Ayer en la noche mi familia compró un par de six pack, al terminar de beberlos, recogí las latas y me percaté de que había algo adentro de una de ellas, cuando revisé, me encontré con una rata muerta", dijo la usuaria.

Además, la chica agregó: "Lo más preocupante y repugnante del caso, es que algún miembro de mi familia, andaba tomando de esa lata".

Tras pasar por esta insólita y totalmente desagradable situación, la mujer decidió contar todo en sus redes y hacer una denuncia pública para que las demás personas tengan cuidado a la hora de consumir estos productos. Asimismo, con sus posteos generó un llamado de atención a la empresa de cervezas "Águila".

La rata que encontró la usuaria en la latita de cerveza.

Por otro lado, la familia quedó totalmente preocupada por la posibilidad de que sus organismos desarrollen problemas de salud y enfermedades propias de consumir comida contaminada o de estar en contacto con estos animales que pueden provocar alguna enfermedad mortal, como el hantavirus.

En ese sentido, detalló en su cuenta de Instagram: "Quiero hacer este caso público en caso de que alguno de mis familiares, termine con una afección a la salud por culpa de este asqueroso incidente y también para que sean muy cuidadosos al momento de tomar cualquier tipo de bebida enlatada".

El descargo de la empresa en las redes

A causa de la viralización de este posteo, la empresa que comercializa la cerveza Águila en Colombia, envió un comunicado en Twitter, desentendiéndose de lo ocurrido. "Queremos contarte algo: ante el evento reportado en las redes sociales con uno de nuestros productos, queremos comunicarle a todos los colombianos que una vez adelantadas las investigaciones necesarias, no encontramos que esto haya ocurrido durante nuestro proceso de envasado", dijeron desde la compañía.

El comunicado de la empresa.

En su argumento, señalaron que en las líneas de producción cada una de las latas de Cerveza Águila vacías son inspeccionadas con la mayor tecnología, por lo que "nos permiten asegurar y garantizar la completa limpieza interior de las latas antes de que se llenen de cerveza".

Por lo tanto, con este comunicado, la compañía consideró que solo fue una maniobra de la mujer para hacerse viral con una publicación y no porque realmente haya encontrado una rata en la latita de cerveza. Así, la empresa repudió el posteo y alentó a sus seguidores a denunciar estas campañas.

Sin embargo, no es posible determinar realmente si la ratita ya estaba dentro de la lata o si la joven la colocó después.