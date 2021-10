Las historias que pueden conocerse a través de las redes sociales cada día sorprenden más. Todo material se puede hacer viral en minutos dependiendo de su contenido. Generalmente, las mayores reproducciones se las llevan los videos de mascotas con comportamientos extraños, niños haciendo algo inusual, los famosos "challenge" o, muy al pesar de muchos, las infidelidades.

Agarrar a alguien con las manos en la masa es satisfactorio para cualquiera. Hoy en día, el poder de las redes sociales brinda la posibilidad de escrachar a cualquiera, y cuando se trata de amantes infieles, a nadie le tiembla el puso. Es el caso de dos amantes de la ciudad de México, que fueron escrachados en medio de un bar. En plena de reunión de amigos, donde ambos estaban con sus parejas, no pudieron dejar de tocarse.

El video del momento donde ambos se dan la mano "disimuladamente" detrás de las sillas se volvió viral en TikTok. Los presuntos infieles pensaron que nadie los descubriría, pero fueron agarrados infraganti por alguien del restaurante, que los escrachó en la red social y publicó el video.

.

"Cucarachos" les dijeron en las redes. “La neta debemos hacerlo viral para que los novios se enteren”; “Eso no se hace”; “Ya no hay perdón de dios”; “Puntito para ver el duo”; “Qué tal si no son novios”; “ Son los cucarachos”; “Oremos pa que lo vean el novio y la novia’”; “Quemen a los cucarachos”; “Amigos, ¿ustedes son pareja?”, fueron solo algunos de los demás comentarios.

El video del suceso se tituló bajo la leyenda “infidelidad a tope” y se musicalizó con la canción de Romeo Santos ‘Los infieles’. La publicación ya recaudó mas de medio millón de likes. Los amantes jamás se percataron de que estaban siendo filmados, y todavía sus respectivas parejas no se manifestaron al respecto. Por ende, el final de la novela todavía no se sabe.

Mira el video