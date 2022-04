El tuit que muestra a los dos ganadores del concurso de dibujo de John Lennon generó un gran revuelo, alcanzando más de 45 mil "Me gusta" y todo tipo de comentarios. Pese a que el ganador se definió a través de los likes, hubo muchos en desacuerdo con la decisión final.

El polémico ganador del concurso de dibujo.

Al igual que el autor del viral tuit, quien escribió: "Merecido el primer puesto", fueron varios los que también apoyaron al ganador: "Perfecto. El primer dibujo, que parece el identikit de Richard Ramírez, es una obra de arte conceptual. El segundo, en cambio, tiene pretensiones de fotografía a trazos", opinó una usuaria.

Otros, en cambio, optaron por mostrar que estuvieron de acuerdo con la decisión, a través de memes. "Amo la democracia", dice en la imagen que publicó el usuario Nico Ruarte, y fueron varios los que opinaron de la misma manera que él.

Por otro lado, la mayoría decidió hacer bromas respecto al dibujo que salió en primer lugar, y hasta incluso compararon la figura con personajes del ambiente, tales como La Mona Giménez o Beto Casella.

"John Beto Casella Lennon", "La Mona Lennon o John Giménez? Está difícil", "La Mona Lennon no exis...", fueron algunos de los comentarios que optaron por buscarle algún parecido.

.

Aquellos que simplemente quisieron bromear sobre el "no parecido", no dudaron en publicar algún meme. Así fue el caso de la usuaria Fany Larrañaga, quien escribió: "Same Vibes", haciendo referencia a que la imagen que subió, se trataba de lo mismo.

Como era de esperarse, no todos tomaron al ganador con tanta gracia: "Democracia, ese sistema obsoleto que a todos nos está llevando al carajo poco a poco", "Seguro fue en Argentina. En las votaciones presidenciales pasa lo mismo", "Definición gráfica de cómo funciona en realidad la meritocracia", fueron algunos de los comentarios de aquellos que no estuvieron de acuerdo con la decisión.

La publicación generó cientos de comentarios, enojos y emociones. Justamente, eso es lo que genera un artista de la talla de John Lennon. El histórico miembro fundador de la banda The Beatles siempre logró causar todo tipo de sentimientos entre sus fanáticos, y más aún, al momento de su trágica muerte.

El nivel de fanatismo que se generó alrededor de Lennon, al igual que de sus compañeros de la banda, fue tal que, el propio asesino del cantante era uno de sus fanáticos.

A pesar de que hayan pasado 40 años de su conmovedora muerte, en las redes sociales continúan habiendo miles y miles de páginas en honor a él. De hecho, hasta incluso hay una que se llama: "Página que te avisa cuando reviva John Lennon".