Todos los días se difunden nuevas imágenes, videos, historias y anécdotas en las redes sociales. Puede ser contenido de terror, paranormal, gracioso, sarcástico, pero también hay muchos virales que logran sacarle una lagrimita hasta a la persona más dura.

En esta oportunidad, fue una usuaria llamada “Mandi” quien a través de su cuetna de Twitter mostró una nota que había escrito su abuela y que encontró un tiempo después de su muerte.

“Cuando se murió mi abuela encontramos entre sus cosas esta nota, que nos había escrito unos años antes. Feliz día, María. Solo el amor consigue encender lo muerto”, escribió la chica junto a la foto de la nota donde se puede leer el mensaje que le dejó su abuela.

El tuit de Mandi que se volvió viral.

“Esta nota es para decirles cuanto los quiero a todos y darles gracias a todos por cuidarme y hacerme tan feliz. Gracias, abuela María”, son las palabras de amor y agradecimiento que les dejo la señora en la nota.

La nota de la abuela María.

Como era de esperarse, la publicación se volvió viral en las redes sociales y cosechó más de 48.000 “me gustas” y más de 1.000 retuits.

Luego de su primera publicación y tras ver la gran repercusión y el impacto que tuvo su comentario en las personas, “Mandi” le habló a los usuarios: “Bueno, veo que hice llorar a todo el mundo. No era mi intención. Se me toman un vinito y se les pasa”.

Las personas no dudaron en hacer comentarios al respecto y hubo algunos que contaron sus propias vivencias con seres queridos fallecidos.

Algunos de los comentarios de los usuarios en respuesta a este viral de Twitter

“Cuando se murió mi abuela encontré un papel con su letra que decía ´la muerte de un ser querido no es ausencia, sino cambio de presencia´, se lo conté a mi papá en el velatorio y nos hizo sonreír a todos”, contó un joven. “Pero la puta madre, Mandi, ya me hice la rutina y todo el hialurónico se va a la mierda llorando ahora”, se quejó una mujer. “Se me hizo un nudo fuerte en la garganta leyendo la nota. Yo me puedo llegar a morir deshidratado, llorando si me pasa lo tuyo”, comentó un hombre. Una chica le regaló una frase, al respecto de la muerte, a los usuarios: "Lo único que nos llevamos de esta vida es la cantidad de amor que fuimos capaces de dar”, escribió.