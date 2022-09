En las redes sociales, muchas veces se genera debate por determinadas situaciones cotidianas. A los usuarios les cuesta ponerse de acuerdo y, aunque la mayoría respeta las opiniones de los demás, a algunas personas les cuesta.

Esta vez, una joven llamada Alina publicó en su cuenta personal de Twitter "AveAveces", la increíble situación que tuvo que pasar y que la dejó sorprendida. Una persona le confesó la frecuencia con la que cambia las sábanas y ella no coincidió para nada.

"Alguien me acaba de decir muy livianamente que cambia las sábanas 1 sola vez al mes", contó, y sumó un meme de Lisa Simpson con cara de sorprendida. En pocas horas se hizo viral y ya cuenta con más de 1600 retuits y 56 mil "me gusta". Además, generó comentarios de muchos usuarios que se indignaron con la anécdota.

El tuit viral de la joven indignada por la frecuencia en la que alguien le contó que cambia las sábanas.

Qué opinaron los usuarios de Twitter sobre el lavado de las sábanas

"A mis amigos les dije que las cambio una vez por semana y me miraron con cara de 'fua, re seguido'", "No puedo creer que haya gente que no cambia las sábanas una vez por semana", "¿Ustedes cambian las sábanas?", "Yo las cambio cuando me acuerdo", "Yo estoy re preocupada porque jamás veo a mi vecina tender sábanas", fueron algunas de las respuestas.

Por la gran cantidad de opiniones, se generaron otros debates respecto a la frecuencia de lavado de otros elementos como los acolchados, las zapatillas y las camperas. "Otra polémica. ¿Cada cuánto tiempo lavan sus acolchados? Me dijeron que los lavan para guardarlos y me empezó a picar la cara (yo los lavo cada 15 o 21 días)", "¿Cada cuánto lavan las camperas? Yo cada 4 días me cambio la campera, tengo 3. Lo mismo para los zapatos. Cada 2 días los lavo", escribieron.

Sin embargo, algunos opinaron que son elementos que "se arruinan" y por eso no deben lavarse mucho. Un usuario expresó que "es un toc muy grande la obsesión con la limpieza hoy en día, si solo te acostás con tu ropa de dormir y no con la ropa con la que estuviste en la calle, no comés en tu cama, no subís animales y literalmente cada vez que te acostás a dormir estás bañado, no tiene que estar tan sucia".

Después de tanta polémica, la protagonista del tuit aclaró que la publicación "no es para bardear a nadie" porque "quizá está ok hacerlo una vez al mes". "Lo único que me mantiene viva es la felicidad de saber que todos los viernes duermo con sábanas limpias y perfumadas", agregó.