Este miércoles, una usuaria de Twitter se volvió viral luego de que contara una terrible experiencia que tuvo con una plataforma de pago luego de que le robaran el teléfono y los ladrones se aprovecharan de una de sus aplicaciones para hacer operaciones fraudulentas.

"El 21 de abril me robaron el celular. Me vaciaron la cuenta de Mercado Pago y sacaron un crédito. Mientras tanto, yo no podía acceder porque me enviaba códigos de seguridad al celular, incluso cuando pedí verificar mi identidad. Mercado Pago canceló el crédito pero no quiere devolverme la plata", comenzó la chica.

El 21/4 me robaron el celular, me vaciaron la cuenta de Mercado Pago y sacaron un crédito. Mientras tanto, yo no podía acceder porque me enviaba códigos de seguridad al celular, incluso cuando pedí verificar mi identidad. MP canceló el crédito pero no quiere devolverme la plata + pic.twitter.com/mWsNwm00SM — Juli (@_julieme) April 27, 2022

Lo más insólito fue la respuesta que le dieron desde la plataforma de pago online. "Hoy la respuesta de Mercado Pago fue casi una burla: que le pregunte a algún familiar o conocido si no me usó la cuenta cuando ellos saben perfectamente quién recibió mi dinero y pretenden que yo me contacte con ellos cuando yo no tengo ningún tipo de información y ellos sí", agregó.

Hoy la respuesta de Mercado Pago fue casi una burla: que le pregunte a algún familiar o conocido si no me usó la cuenta cuando ellos saben perfectamente quién recibió mi dinero y pretenden que yo me contacte con ellos cuando yo no tengo ningún tipo de información Y ELLOS SÍ. + pic.twitter.com/Dgigcrhxx3 — Juli (@_julieme) April 27, 2022

Lo raro es que según contó autorizaron estas operaciones cuando ella ya había pedido que verificaran su identidad en un nuevo equipo tras el robo. "21:16 yo solicito que verifiquen mi identidad. Una hora después me estaban vaciando la cuenta. ¿Con un evento de seguridad en curso ustedes dejan que se utilice una cuenta como si nada? ¿Así protegen a sus usuarios? Porque parece que protegen más a los ladrones", sentenció.

21:16 yo solicito que verifiquen mi identidad. Una hora después me estaban vaciando la cuenta. ¿Con un evento de seguridad en curso ustedes dejan que se utilice una cuenta como si nada, @mercadopago? ¿Así protegen a sus usuarios? Porque parece que protegen más a los ladrones. pic.twitter.com/MZdqVt7hjc — Juli (@_julieme) April 27, 2022

Contó cómo la estafaron después de robarle el “celu” y se volvió viral

En pocas horas recibió cientos de mensajes de distintas personas contando que les había sucedido exactamente lo mismo y de otras consultando más detalles para prevenir que les suceda algo similar. "Ya hice la denuncia policial y a defensa del consumidor. Tampoco odio a Galperin (fundador y presidente de la empresa), solo quiero mi plata de vuelta y que esto deje de pasarle a tanta gente", pidió.

Por lo que según ellos les debo esa plata y nunca pude recuperar la cuenta. No solo te roban como si nada sino que MP te acusa de ladrón a vos por mas que presentes una denuncia policial y tengas años usando la plataforma. Unos chantas. — CristPeck �� (@cristpeck) April 27, 2022

"Solo por saber y tratar de evitar esto, ¿Tenías clave, huella, face id o algo en el celu? Me resulta raro (no imposible) pensar que pueden falsificar eso o sea, no entiendo cómo pasa esto si se supone que Mercado Pago es tan seguro", preguntó Sofo.

.

Ante este cuestionamiento, la autora del tuit le aseguró que contaba con las medidas de verificación y aun así le sucedió. "Hola. Tenía todo, todo activado. Yo iba a Farmacity a pagar y me pedía mi cara. Al día de hoy es que no lo entiendo y es lo más angustiante", aseguró.