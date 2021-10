Twitter es la red social donde sus más de 300 millones de usuarios ventilan situaciones insólitas que los sorprenden día a día. A menudo encontramos una anécdota que desata risas, lágrimas o enojos. Es habitual ver en el inicio una captura de pantalla de WhatsApp con conversaciones que nadie puede creer, como el día en que la administración le hizo un planteo tóxico a uno de sus inquilinos por llegar a las cuatro de la madrugada o la vez que una joven consultó si podía sacar a pasear a su gatito. En esta ocasión, se viralizó la historia una joven que contó la razón por la cual no se va a dormir sin dejar las sillas abajo de la mesa.

"Hace años que no puedo dormir si el asiento de todas las sillas de la casa no está debajo de una mesa o escritorio porque alguien una vez me dijo 'es una invitación a sentarse y no sabés a quién' y quedé en modo improbable, supersticioso y estúpido, pero no me voy a arriesgar", manifestó la usuaria Mamá Maglione (@MechiValle)

.

Como suele ocurrir con tantas anécdotas, esta no tardo volverse viral. Hasta el momento lleva más de 49 mil me gustas y más de 5 mil retuits. Ante semejante repercusión otros usuarios se sumaron y aportaron sus propias supersticiones.

La anécdota generó cientos de comentarios en Twitter.

"Otra de las cosas que no hay que hacer es mirar adentro de un cuarto oscuro mientras se cierra la puerta, hablar solo al espejo durante la noche o dejar un espejo destapado mientras dormís", fue una de las respuestas que recibió la tuitera. Ante esta recomendación, otra usuario aclaró que "en realidad lo de los espejos es un tema bastante antiguo, los espejos viejos son portales energéticos. Tienen que ser muy antiguos y no deben estar al frente de la cama, los de hoy en día no funcionan como portales".

Más de un tuitero se asustó con el hilo que reune cientos de historias aterradoras, supersticiones y creencias sobre presencias extrañas y fantasmas.

.

"Prácticamente estaría haciendo todo mal según este hermoso hilo que acaba de generar nuevos traumas nocturnos", escribió una usuaria junto a una foto donde se ve el espejo de su habitación al frente de su cama. Otra le respondió que sólo le faltaba dejar "la puerta del placard abierta" para armar una "party demoníaca" en su pieza.

Entre otras de las tantas historias, apareció una de las más populares que señala que "no había que barrer de noche porque venían las brujas", como así también que estaba prohibido "silvar" cuando ya no había sol porque podías llamar "a la muerte".

prácticamente estaría haciendo todo mal según este hermoso hilo que acaba de generar nuevos traumas nocturnos pic.twitter.com/WdNMinrlia — MARIANA (@marigenero) October 10, 2021

La que me contaron a mí fue que si dejas platos sucios o la mesa sin levantar durante la noche pueden venir los espíritus que quedaron en pena y alimentarse, entonces de ahí que escuches cosas durante la madrugada. Y no sé, hay de todo para creer en la vida.. — Black Russian �� (@lulikorn) October 10, 2021

En mi casa no se barre de noche, no se pone la mochila en la mesa, la mesa no puede quedar vacía, no se ríen los viernes, evito los espejos de noche, cuando una puerta se abre sola hay que gritar para que nada entre, se pone un trapo blanco en la puerta antes de ir a dormir... �� — Máxima ��ˢᵉᵒᵏʲᶦⁿᶦˢᵗᵃ������ (@Veguetaza8448) October 11, 2021

Te re banco!! No es superstición del mismo estilo pero desde que una amiga me dijo que no deje mochilas y carteras en el piso porque "se va la plata" no pude dejarlas más, mirá si en una de esas era el dato que me faltaba para tener resuelta mi economía �� — Pichi Taylor (@son7971) October 10, 2021

Me pasa lo mismo con las puertas del placard, porque alguien de chica me dijo que por las noches salen fantasmas o demonios. Y está comprobado porque en insidious y el conjuro, salen espiritus de ahi �� — yamilaOrtiz90 (@almostt_easy) October 11, 2021

Mi abuela me dijo, cuando yo era chica, que si la puerta del placard queda abierta a la noche sale el diablo. También me dijo que cuando muriera iba a venir a tirarme de “las patas” en la cama. Conclusión: puertas cerradas y pies debajo de la sábana aunque hagan 40 grados. �� — Mirta Prado Locutora Nacional (@MirtaMirtaPrado) October 10, 2021