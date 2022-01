Cada quien toma mate como quiere y puede, de eso no hay discusión. Y si bien hay en el mercado una amplia variedad de termos, mates y bombillas, la realidad es que algunos no se ajustan a todos los presupuestos. En especial, hay una conocida marca de termos cuyos precios no bajan de las diez "lucas" e incluso el conjunto con las tres cosas puede llegar a costar unos 30 mil pesos.

Ante esta perspectiva, y viendo que estaban un poco alejados de su presupuesto, un usuario de Twitter se volvió viral, ya que decidió crear su propio termo "Stanley", pero con una particularidad: es solo apto para fans de "The Office".

Termo STANLEY

Si no sabe de termos no opine. pic.twitter.com/YdOFtux1ti — GGordo (@GGorne) January 26, 2022

¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Sencillo, lo que hizo fue tomar una versión más clásica y accesible del envase y pegarle una foto de "Stanley", uno de los personajes de la mítica serie cómica de la NBC. "Si no sabe de termos no opine", pidió el inventor en forma irónica. En cuestión de minutos cosechó más de 30 mil "me gusta" y varios comentarios alabando su ingenio.

¿Quién es Stanley, el personaje de The Office?

Stanley Hudson, interpretado por Leslie David Baker (Scrubs, Malcom in the Middle, That ´70 Show, Austin & Ally) un vendedor de crucigramas gruñón y mujeriego. Al final de la serie, Stan se jubila y se muda a Florida en donde se dedica a tallar pájaros de madera.

Sin embargo, días antes de la pandemia, el propio actor anunció que estaría en puerta la realización de un posible "spin-off" de la serie, que lo tendría como protagonista. De hecho, puso en marcha un "kickstarter", una plataforma a través de la cual se juntan fondos para cumplir un objetivo, en este caso, filmar el piloto de esta posible nueva serie.

"Después de disfrutar de su jubilación en Florida, tallar madera, disfrutar de las playas de arena blanca y bailar al ritmo de la vieja discoteca, el tío Stan (Leslie David Baker) recibe una llamada de su sobrino Lucky en Los Ángeles para pedirle ayuda con sus dos hijos y con su motocicleta. /tienda de flores. Con su negocio en quiebra, sus hijos creciendo sin suficiente atención y al borde de perder la paciencia con el elenco de personajes que tiene trabajando en la tienda, Lucky necesitará toda la ayuda que pueda obtener del sensato tío Stan", así arrancaría el guion.

Hasta el momento recolectó más de 340 mil dólares, pero no ha habido más novedades sobre cuándo comenzaría a grabarse el primer capítulo de la ficción que se llamaría "Uncle Stan the show".