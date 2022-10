El cruce entre locales gastronómicos y clientes cada vez es más recurrente y, más aún, si se trata de una discusión que solo se da por internet. Esta vez, una mujer realizó una crítica “despiadada” de cada uno de los platos de un restaurante y el dueño no tuvo pelos en la legua a la hora de responderle: “Solo te faltó poner una bomba”.

Sin lugar a dudas, la atención al público no es una tarea sencilla y menos cuando se debe enfrentar a clientes insatisfechos. No obstante, así como hay personas que no son buenas para recibir las críticas, también hay quienes juzgan por exceso y no siempre “tienen la razón”. Ambos ejemplos se pueden ver claramente en esta historia que se volvió viral.

Una mujer fue un restaurante muy valorado de Fuerteventura, ubicado en las Islas Canarias, y dejó una furiosa crítica en su sección de Tripadvisor por “una comida muy pobre y unos vinos terribles”. “Mi experiencia ha sido decepcionante, no entiendo por qué tantas puntuaciones altas”, comenzó indignada, en su reseña web. Allí contó que fueron con su familia de adultos a comer al restaurante y se llevaron un fiasco al probar la famosa “bandeja de tierra”.

En este sentido, detalló despiadadamente cada uno de los menús: “los calamares (incomibles, no eran calamares, pero no sé decirles de qué se trataba) una ensalada Majorera (horrible) y espagueti boloñesa (nunca fallan). La tortilla madrileña (válgame el cielo llamarla así) y el revuelto de patata (similares) de la bandeja de tierra bastante mala".

Además, no le alcanzó con defenestrar cada plato, sino que también apuntó contra la mesera por no hablar su mismo idioma. “La camarera no hablaba ni una palabra de español, bastante decepción, aunque el trato amable. Eso sí, muy barato”, sentenció la mujer. Sin embargo, no se esperaba que el encargado del local le replique cada una de sus críticas





La furiosa respuesta del restaurante a las críticas despiadadas

“Gracias a Dios que el trato fue amable, de lo contrario qué hubieras hecho, solo te faltó poner una bomba en el restaurante”, comenzó el encargado. Enseguida, él intentó dejar en claro que los cuestionamientos le parecieron injustos y, más aún, por la reacción tardía de los comensales.

En este sentido, le preguntó si era verdad que no le gustó la comida, ya que “pidieron pan extra para limpiar bien todos los platos”. Además, para derrumbar su crítica, se dedicó a explicar solo uno de los menús: “la ensalada majorera solo es queso fresco del productor y el tomate fresco canario ¿Cómo puede decir que es horrible? ¿No le gusta el queso o los tomates? ¿Por qué lo pidió?...”

Mientras que también le cuestionó “qué problema hay si la chica que limpia las mesas no habla español si le fue explicado el menú”. “Nos preguntamos si escribes un comentario por cada bocadillo que comes o para nosotros tuviste una razón particular”, sentenció el encargado, tras revelar que abonaron por comida, cerveza y vinos incluidos "lo que se gasta en Madrid por un bocadillo" (15 euros por persona).