Córdoba es la primera en competir por el puesto de la capital del humor. El humor cordobés es uno de los más graciosos del mundo y lo mejor es que no descansa nunca.

Por esta razón hay varias cuentas en las redes sociales más usadas por jóvenes que son originarias de la capital del fernet y que su contenido principal muestra las ocurrencias que tienen los cordobeses todos los días.

En esta oportunidad fue la cuenta de TikTok llamada “Cordobeces” que difundió un video donde se puede escuchar hablar a una mujer que con su celular muestra el resultado final de una ducha.

Al parecer, la mujer contrató a un empleado que le cobraba barato por hacer una ducha desde cero, pero como dice la famosa frase, “lo barato sale caro” y así fue.

En el corto clip se puede ver el desastre que le dejaron en el baño. Junto al video, la autora escribió: “Cuando contratas al que cobra barato”.

“Primero de todo, observa como corto los cerámicos, nunca sacó el cerámico completo para poner el otro. Mirá como están puestos bolu…, o sea, vos observá, observá todo esto”, comienza diciendo la mujer, que se la puede escuchar muy indignada.

Luego, enfocó el celular en lo que vendría a ser el desagüe de la ducha y comentó: “El desagüe no existe” y mientras hacía un paneo general del trabajo expresó: “Ni un nene de 3 años hace este trabajo. O sea, lo hubiese puesto yo y era lo mismo”.

Como era de esperarse, el video sorprendió a todos los usuarios de la red social china que no pudieron creer como alguien podía haber hecho ese trabajo.

Algunos usuarios mencionar la gran necesidad que hay de trabajo y hablaron sobre las personas que aceptan cualquier empleo para ganar unos “mangos”. También fueron partícipes de los comentarios, quienes opinaron que la culpa es de la mujer por “rata”, por no querer gastar un poco más de dinero y contratar a alguien que realmente sepa hacer ese trabajo.

Los comentarios de los usuarios bajo el video que se volvió viral

“Obviamente, lo hizo alguien con necesidad de trabajo, pero que no tenía noción alguna del trabajo”, especuló un chico. “Es arte”, bromeó un usuario. “¿Pero qué onda no miran lo que están haciendo? O pagan no más jajaja”, preguntó un joven. “Capas, la dueña no quiso pagar y lo pusieron así a propósito”, imaginó un hombre. “Quiso hacer un baño abstracto”, bromeó otro usuario. “Tuvo voluntad, la experiencia te la debo”, comentó una chica. “Pero la culpa es de la rata que contrata al empleado más barato”, opinó una señora.