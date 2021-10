Es usual que los chicos sientan ese extraño amor platónico hacia las hermanas de sus amigos. Pese a que podría ser un subargumento de una película estadounidense, todos conocemos casos en los que un adolescente se enamoró de la hermana de su amigo. Tal es la historia viral de una joven que publicó en su cuenta de Twitter cómo fue el desconcertante momento en que un amiguito de su hermano le declaró su amor.

La usuaria de Twitter se llama Strinatti_Azul, cuya publicación llegó a 127 mil "me gusta" y más de 3500 retuits en esa red social. Además, cientos de usuarios dejaron sus comentarios con respecto al asunto.

El mejor amigo de mi hermano (13 años). pic.twitter.com/Wxx25tM55H — Strinatti_Azul (@azul_strinatti) October 8, 2021

"El mejor amigo de mi hermano (13 años)", decía el tuit de la usuaria, el cual acompaño con las capturas de pantalla del chat de Facebook Messenger, que mostraba la conversación con el amigo de su hermano.

"Hola Azul. Te puedo hacer una pregunta", comenzó el chico. "Sí, sí, decime", le contestó ella. Luego el adolescente continúo: "¿Cuánta confianza tenemos? Se lo estoy preguntando a todos". La joven respondió, luego de enviar un emoji de una cara pensando: "Mm, sos el mejor amigo de mi hermano, si me necesitan para algo, me pueden contar jaja. O sea, podés confiar en mí, si necesitás algo jaja". "Ok, Entonces te puedo hacer una pregunta como más profunda", indagó el chico, mientras que la joven le dió el visto bueno para que formule la pregunta. En ese sentido, el adolescente remató: "¿Tendrías algo con un chico de mi edad?".

.

La conversación viral en Twitter llegó tuvo cientos de comentarios por parte de los demás usuarios de la red social del pajarito, en los que cuestionaban la supuesta "pregunta profunda" del adolescente. Algunos lo felicitaron por la forma caballerosa en la que intentó "chamuyar" a la hermana de su amigo e, incluso, destacaron la fe que tuvo para "encararla", pese a las ínfimas chances de que la joven le respondiera afirmativamente (incluyendo la razón moral).

.

En ese sentido, entre los comentrios más destacados de los usuarios se encuentran: "Ankara Messi, ankara Messi, ankara Messi"; "Jajaja sin miedo al éxito el wachín"; "1% de posibilidad, 99% de fe"; "Toda la fe el pibe"; "Encara por la derecha..."; "Invente Román, invente"; "Igual, respetuoso, todo un caballero"; "Si se lo preguntó a todos ¿Se lo habrá preguntado a tu hermano?".

Además de los comentarios, muchos usuarios dejaron un sinfín de memes en el hilo viral de Twitter: