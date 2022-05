Nadie puede negar que, hoy en día, TikTok se convirtió en la aplicación favorita para los jóvenes a la hora de subir todo tipo de reacciones, hacer públicas las famosas "Story time", e incluso, muchos aprovechan su enorme repercusión para encontrar los "hermanos perdidos" de algunas celebridades.

En este caso, la usuaria conocida como @kathyisnaughtmyname, ni siquiera tuvo que tomarse el tiempo de encontrarle un parecido a su novio, ya que, con tan solo verlo, ya se puede descifrar de quién se trata su parecido.

La joven mostró, a través de una serie de videos, la increíble similitud que tiene su novio con Vin Diesel, y los usuarios de TikTok se quedaron sin palabras. En aquellos videos, hizo pública la reacción de las personas al ver a su pareja.

.

"Viendo cuantas personas creen que mi novio es Vin Diesel", escribió la autora del video, en el cual mostró la enorme cantidad de personas que fue a pedirle fotos y autógrafos al "clon" del actor, creyendo que era Diesel.

"Y estos son solo los que pude grabar", aclaró la joven en su video viral. En cuestión de minutos, el posteo logro superar las 287 mil reproducciones, y un sinfín de comentarios.

La reacción de los usuarios de TikTok al ver el video

Completamente sorprendida por el íncreible parecido entre el hombre y el actor de "Rápidos y Furiosos", una usuaria escribió: "No me podes decir que ese no es Vin Diesel", mientras que otra bromeó al respecto: "Estoy segura de que todas esas personas volvieron de sus vacaciones diciendo que habían conocido a Vin Diesel".

.

Rápidamente, las bromas por su increíble parecido no pararon de llegar. "Hasta Vin Diesel diría que es él mismo". Asimismo, varios usuarios exigieron que el video se viralice por la red social: "Esto tiene que ser viral ya mismo", comentó una usuaria, y una gran mayoría concidió con ella.

En los videos, se puede ver que la pareja se encontraba de vacaciones en el caribe, por lo que muchos internautas hicieron hincapié en lo molesto que debe haber sido para el "clon" de Toretto.

@kathyisnaughtmyname recaudó una enorme cantidad de "Me gusta" con el parecido de su novio.

Sin embargo, el hombre viral se mosotró riéndose de la situación en todo momento, y tanto él como su novia, se lo toman con humor. Incluso, el hombre nunca tiene problemas en sacarse fotos con la gente, ni tampoco le molesta ser observado cada vez que entra a algún lugar masivo.

La novia del protagonista de esta historia reveló que él está mas que acostumbrado a que lo confundan con Vin Diesel constantemente, y, a pesar de que siempre aclara que no es él, muchos deciden sacarse la foto de igual manera.