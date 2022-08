Una venezolana hizo estallar las redes sociales, al compartir un video advirtiéndoles a las chilenas que les iba a “robar” a sus maridos. Luego de que la polémica se volviera viral, una peruana se sumó a la provocación de las caribeñas y compartió en TikTok su propia versión de “Cuiden a sus maridos…”



Hace unos días, las latinoamericanas protagonizaron un tenso episodio en las redes sociales que desató una lluvia de comentarios. Algunos de ellos entendieron el humor de la venezolana, mientras que muchas mujeres chilenas arremetieron contra su “atacante”.



Sin embargo, al parecer, el país vecino no quería quedarse fuera de la disputa y Clariza, una mujer de Perú, se sumó a las irónicas advertencias con un divertido video que fue furor en TikTok. Allí, ella adaptó el formato para contar las ventajas de su propia nacionalidad a la hora de conquistar.



“Chilenas cuiden a sus maridos, que vienen las peruanas, que les preparan su huancaína, su papita sancochada, su botecito, su tacu tacu….”, dice la mujer en el video (@clariza744) y estalla de la risa.





En seguida, la publicación comenzó a circular y alcanzó un alto nivel de repercusión con más de 600 mil reproducciones y 25 mil me gustas. “Yo tan creída presumiendo que llegaré a Chile a quitar el marido como la venezolana y no tengo ni un sol para salir de mi país jajaja”, agregó ella.

Antes de que se generen malos inconvenientes, Clariza aclaró que el video fue grabado con humor, solo porque le pareció “divertido” el cruce entre chilenas vs. venezolanas. Además, remarcó: “Chilenas no me hagan caso, yo no soy una amenaza para nadie”.





Chilenas vs. venezolanas

Hace unos días se reprodujo la disputa en las diferentes plataformas sociales. Todo comenzó con un divertido, pero polémico video de una venezolana que había llegado a Chile con una “advertencia” para las mujeres que residen allí.

“Chilenas, cuiden a sus maridos, preciosas, porque llegan las venezolanas, les hacen sus arepitas, le dan su totonita y… boooórralo, jajaja. Suerte bebé”, sostuvo ella, en la versión original, que se replicó al correr de los días.

La repercusión fue mucho más grande de lo que ella esperaba, ya que no a todo el público femenino chileno le causó gracia esta indicación. Por eso, la venezolana implicada no dudó en defenderse. “A la gente que habla mierda de mi, el video que vieron fue comedia”, comenzó su descargo.

“Soy de Caracas, tampoco soy una malandra. El video que vieron fue comedia, comedia que me provocó hacer video y aquí en Chile lo hice. Las personas que me conocen saben que no soy ninguna mantenida. Incluso, a la corta edad que tengo, he tenido mis cosas por mí misma, no porque me las ha dado ningún weón”, concluyó la mujer, con respecto al conflicto.