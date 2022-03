Boca no tuvo el arranque de semana más tranquilo. De cara al partido de esta noche contra Central Córdoba (21:10), por Copa Argentina, el plantel regresó a los entrenamientos, pero la prácticas desataron un escándalo, dos jugadores fueron separados del plantel y bajados a la reserva: Agustín Almendra y Alan Varela.

Tras hacerse público los hechos, un pequeño hincha del xeneize que visitó el Predio de Boca el pasado martes analizó la situación y terminó su intervención con un fuerte insulto hacia el delantero Cristian Pavón, también en conflicto con la institución.

Al ser consultado sobre lo sucedido con Almendra, contestó: "Es una falta de respeto que trates así al entrenador y mucho más a Battaglia que es el más ganador de la historia", sostuvo Igal, de 14 años, en diálogo con TyC Sports. "Boca le dio todo cuando no tenía para comer", agregó.

.

Luego, cuando nadie lo esperaba, llegó el dardo contra el delantero: "Y Pavón que se vaya a la concha de su ma..." y de inmediaro el móvil fue interrumpido por los el el estudio con gritos de "Dale Boca" de parte de Tartu.

Agustín Almendra fue apartado del plantel por un acto de indisciplina y "Kichán" Pavón se irá al Atlético Mineiro con el pase en su poder en junio tras no renovar contrato con el "Xeneize.

¿Qué pasó con Almendra y Varela en Boca?

“Separé a Almendra y Varela por actos de indisciplina”, sentenció Sebastián Battaglia al ser consultado sobre la decisión que tomó con los dos jugadores surgidos de las inferiores del club.

“Fueron dos actos de indisciplina diferentes y tomamos una decisión que me corresponde tomar. El club tiene reglas y hay que cumplirlas. Hoy los dos se entrenaron con la Reserva y tendrán que seguir ahí. Veremos como sigue el futuro”, añadió.

Pero su palabra fue el último episodio de un escándalo que comenzó el pasado lunes en el predio de Boca en Ezeiza. En plena práctica, Almendra discutió con Nicolás Figal y cuando el entrador intervino lo trató de "titere".

.

"Cerra el ort... que vos no sos el técnico, a vos te manejan”, contestó a Battaglia y el técnico lo expulsó. Una desición que tiene el apoyo del resto del plantel, incluso Darío Benedetto, uno de los referentes, dio una entrevista y bancó al DT.

”Hay que respetar al entrenador y a los compañeros siempre. Agustín (Almendra) nunca entendió la camiseta que tenía puesta, con él no hay vuelta atrás”, afirmó.

También el delantero también habló sobre Alan Varela, el juvenil de 20 años que también bajó al plantel de reserva por un acto de indisciplina: ”Alan también tuvo un acto de indisciplina, puede tener remedio. De a poco tiene que entender las cosas, es un chico".

.

Pavón se va de Boca

Los días de Cristian Pavón en Boca están contados. El delantero está enfrentado con la dirigencia y decidió no renovar su vínculo con el club, el cual vence en junio. Y si bien el futbolista ya tiene todo arreglado con el Atletico Mineiro para continuar su carrera en el fútbol brasileño, su salida no dejó de generar polémicas.

El jugador llevaba tiempo presionando por una tranferencia, pero ninguna se concreto. Hace algunas semanas, Juan Román Riquelme hablo del tema con diferentes medios y apuntó que no una de esas operaciones no se realizó por una denuncia en contra de Pavón.

"Pavón tiene contrato hasta junio. Con los Ángeles Galaxy nos pusimos de acuerdo hace un tiempo pero luego salió la denuncia y dijeron que no les interesaba más. Esta es la realidad", sostuvo el vice de Boca. El futbolista fue denunciado por una joven por violación.

.

Por su parte, Fernando HIdalgo, representante del delantero, salió a contestarle al ídolo de Boca: "La denuncia a Cristian fue presentada en diciembre del 2020 y en ese mes fue el primer rechazo de Boca al Galaxy. Se siguió negociando y el 10 de febrero de 2021 el Galaxy hizo la última oferta formal. Se siguió negociando y después no se pusieron de acuerdo", indicó en Radio La Red.

"No descarto que, en junio o agosto, el Galaxy haya reflexionado y decidido esperar algún tipo de desarrollo de la causa judicial. La causa se inició en diciembre de 2020. Por ahí en charlas que Riquelme tuvo le manifestaron eso pero yo no lo puedo asegurar. Sí quiero decir que se rechazaron dos ofertas que llegaron después de que se inició la causa. No es que el Galaxy salió corriendo", concluyó.