Dan Dotson, el reconocido conductor estadounidense del reality show "¿Quién da más?" ("Storage Wars", en su idioma original) reveló esta semana a través de sus redes sociales una historia asombrosa sobre uno de sus compradores y un lote de cosas usadas que resultó tener un valor millonario.

El subastador de 59 años publicó un video en donde relata una anécdota sensacional: un hombre que compró por 500 dólares una unidad de almacenamiento en una de sus subastas del 2018 había hallado en su interior una caja fuerte cuyo contenido era nada más ni nada menos que 7,5 millones de dólares.

Un bolso con millones de dólares fue encontrado en el interior de la caja fuerte. (Fuente: Twitter/@auctionguydan)

Según explicó Dotson al diario Daily Star de Gran Bretaña, una mujer se había acercado a él durante un evento de caridad en la ciudad estadounidense de California para contarle que su esposo trabajaba con un hombre que le había comprado la famosa unidad a solo 500 dólares, y que en su interior contenía la caja de seguridad. “Y supongo que la primera persona a la que llamaron para abrirlo no pudo o no lo hizo”, señaló.

Como suele suceder en las ficciones y en la vida real, al comprador le resultó muy difícil burlar la seguridad de la caja y descubrir el contenido que atesoraba, pero después un segundo intento y una fuerte perseverancia, logró su cometido. “Llamaron a una segunda persona para abrirla, y cuando lograron hacerlo, se encontraron que la caja fuerte, que suelen estar vacías, en este caso no lo estaba”, remarcó el presentador televisivo. “Contenía US$7,5 millones en efectivo dentro”, confirmó.

El conductor televisivo Dan Dotson y su esposa, Laura. (Fuente: Twitter/@auctionguydan)

Sin embargo, un imprevisto acabó de forma veloz con la sensación de alegría y el golpe de suerte del comprador que había acudido a la subasta. Y es que al poco tiempo de que trascendiera en los medios el hallazgo del tesoro escondido, el dueño original de la unidad de almacenamiento – y por ende, del dinero. se enteró de su descuido y puso en marcha una estrategia para recuperar sus millones.

Dan apuntó al medio The Blast que, mediante abogados, el propietario del lote se contactó con el comprador para ofrecerle una recompensa o compensación de 580.000 dólares a cambio de su adquisición, oferta que el hombre afortunado no barajó por más de unos segundos y que rechazó inmediatamente. No obstante, más tarde le fue ofrecida una cifra más elevada, de 1.160.000 dólares, que finalmente fue aceptada a cambio de que devolviera el resto de los millones.

Dotson, quien no podía salirse de su asombro por el insólito “descuido” millonario del propietario del lote, expresó a los medios: "Son 7,5 millones de dólares dentro de una unidad, no creo que alguien se lo olvide. Tal vez delegó la tarea en otra persona que no estaba para nada al tanto del contenido", especuló.

La millonaria suma fue encontrada en una caja fuerte por un hombre que había comprado un lote de cosas usadas en una subasta. Fuente: (Twitter/auctionguydan)

En tanto, su pareja y coconductora del reality show, Laura, se sumó a la polémica con un chiste: “La tarjeta de crédito salió mal, se terminó, se mudaron, tal vez la persona fue a la cárcel, quién sabe qué fue".

Al respecto del origen del misterioso dinero descubierto en la caja fuerte, emergieron de la oscuridad algunas hipótesis que indicarían una posible relación con la Mafia o el Cartel. Así lo consideró la coprotagonista de Dotson, Rene Nezhonda, duea de “Bargain Hunters Thrift Store”, quien dijo que no le sorprendería esa teoría dado que “si encontrás una suma de dinero como esa, seguro hay razones para que no esté guardado dentro del banco”.