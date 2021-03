Una joven británica de 19 años de edad pensó que había ganado el premio mayor de la lotería Euromillones (más de 253 millones de dólares), sin embargo, se olvidó que no había efectuado la apuesta del billete ganador.

Rachel Kennedy, residente en el condado inglés de Hertfordshire (Reino Unido), relató que todas las semanas acostumbra jugar al Euromillones con los mismos números. En el sorteo del 26 de febrero, esa combinación resultó ganadora con un premio de 210 millones de euros (unos 253,4 millones de dólares).

Al ver los resultados de dicho sorteo, Rachel empezó a "volverse loca" de emoción y llamó a la agencia organizadora de la lotería para confirmar los números ganadores. Entonces, el personal de Euromillones informó a la joven de que esa semana ella no había comprado ningún boleto.

"Siempre apuesto por esos números, pero esa semana estaba estresada con el trabajo de la universidad, así que olvidé por completo comprar un boleto", contó Kennedy.

“Me sentía en la cima del mundo cuando pensaba que habíamos ganado, pero cuando me enteré de que no era así, Liam (su novio) estaba más preocupado de lo que estaba yo”, contó la joven a The Sun.

Y aunque fue un duro golpe a la ilusión. Rachel sostuvo que "todo sucede por alguna razón, no somos más ricos ni más pobres de lo que éramos esta mañana".

Quien no lo tomó de la misma forma fue su pareja, Liam Maccrohan, que ya había empezado a hacer cuentas sobre cómo se gastarían el dinero.