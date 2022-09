Desde la explosión de popularidad que le trajo la pandemia del coronavirus, la plataforma de videos cortos TikTok se volvió una de las redes sociales más populares, donde internautas comparten recetas, bailes, videos de sus mascotas y, por supuesto, algún que otro chisme. En los últimos días, una nueva historia de terror del mundo de las citas se volvió viral en la plataforma de origen chino.

La protagonista de la historia, identificada solo como "Alrighty Aphrodite", compartió con sus seguidores la anécdota de una cita que tuvo con un hombre que conoció en una cafetería, y provocó fuertes reacciones entre los internautas. La joven comentó que había compartido un par de citas con el sujeto antes de la fatídica noche, cuando se juntaron en su casa a cenar.

"Así que voy a su casa, estamos cocinando y digo: 'Oye, voy a usar tu baño'", comenzó a explicar en el video. "Él dice, 'Perfecto, está arriba'. Esta es la primera vez que voy a su casa. Estoy como, ok, genial. Voy al baño, vuelvo y no lo puedo encontrar por ninguna parte. Así que me estoy volviendo loco porque realmente no conozco muy bien a este tipo", continuó.

"Así que estoy llamando y digo, '¿Hola? ¿Dónde car*** estás?' Y sube del piso de abajo (porque hay tres pisos) y dice: 'Lo siento mucho, yo también fui al baño'. Le digo 'ok, sí, no te preocupes'. Volvemos a cocinar y él dice: 'Ah, me alegro de que no pienses que eso es raro. La mayoría de las mujeres piensan que es raro'".

La tiktoker no le dio mucha importancia al comentario aliviado de su cita y lo dejó pasar, pero algo sobre el comentario comenzó a hacerle ruido. Sospechando lo peor, decidió preguntar antes de arrepentirse: "¿Por qué diría que creo que eso es raro? Así que le dije, 'oye... tienes un baño en tu sótano, ¿no?'".

La respuesta del hombre sorprendió y asqueó a cientos de internautas: "'No. Pero, bueno, es un sótano'". Atónita, ella le pidió que lo repitiera. "Y él dijo: 'Sí, voy al baño en el sótano. Es un sótano. No importa'. Este hombre había estado orinando y defecando en el piso de su sótano. Tenía 27 años", comentó la joven a su audiencia, horrorizada.

Sin saber cómo reaccionar, la tiktoker soltó una risa incómoda y terminó la comida lo más rápido que pudo para poder irse. La cita terminó con el hombre despidiéndola en la puerta y avisándole que "probablemente nunca la llamaría". "Yo estaba como, 'Genial, adiós'", terminó su insólito relato la internauta.

Alrighty Aphrodite, que desde entonces se dio cuenta de que es lesbiana, dejó atónitos a los espectadores con su historia. El video con la anécdota ya reunió más de 600 mil visualizaciones, casi 131 mil 'me gusta's y cientos de comentarios de los usuarios de TikTok. "Nada podría haberme preparado para ese final", escribió uno, mientras que otro agregó: "Me encanta que trató de hacerte sentir como si fueras la loca al decir que probablemente nunca te llamará".