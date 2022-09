Mientras muchos sueñan con irse a vivir afuera, un usuario derribó las ilusiones de muchos al contar la "realidad" que se vive en Estados Unidos, uno de los destinos favoritos para la gran mayoría.

A través de su cuenta de TikTok, el joven dio a conocer el famoso "lado B" del país norteamericano, aunque muchos usuarios se mostraron en contra de sus declaraciones, y las negaron rotundamente.

El usuario conocido como "rafael85m", dio su punto de vista acerca de la realidad que se vive al emigrar a Estados Unidos, la cual, según él, es sumamente distinta a la que se nos muestra.

En ese sentido, Rafael explicó por qué considera que la mayoría tiene una idea errónea acerca de lo que significa vivir allí. Para justificarse, comenzó a derribar todas aquellas creencias que tenemos sobre el país estadounidense, enlistándolas una por una.

“De recién llegado las cosas no son nada fáciles y desde luego se pueden convertir en una verdadera pesadilla para ti”, empezó diciendo el usuario viral, generando una enorme polémica en TikTok.

Abrió una grieta en TikTok

Según él, hay muchas personas que creen que ir a vivir a Estados Unidos -aunque sea por un tiempo- es todo color de rosas, debido a que les han dicho que ganarán muchos dólares trabajando unas pocas horas.

Además de negar por completo esta creencia, Rafael les habló a sus seguidores de la manera más sincera posible: “La idea de tener un departamento de recién llegado en Estados Unidos, bájate de la nube”, expresó, y agregó luego: "Un migrante solo puede aspirar a vivir en un piso compartido con otros extranjeros".

Con el objetivo de "abrirle los ojos" a los usuarios, el joven quiso traerlos a la realidad: “Me voy a conseguir una gringa para que me dé los papeles... No, eso no es tan fácil porque no hablas inglés”, ejemplificó, haciendo referencia a la falsa creencia que existe alrededor de la ciudadanía de aquel país.

Qué le dijeron los usuarios

Como era de esperarse, las declaraciones de Rafael no fueron tomadas de la mejor manera, y muchos se encargaron de contradecir su teoría.

“Hermano, eso depende de cada quien, cómo se mueva, cómo se desenvuelva y hasta dónde lleguen sus ganas de triunfar. Cada quien tiene su suerte”, escribió un usuario, y muchos coincidieron con su postura.

Al mismo tiempo, otro internauta negó que sean reales las creencias a las que hizo referencia: “¿Quién dijo eso de que si llegas tienes todo? El que recién llega es igual en todos lados, pagar lo nuevo”.