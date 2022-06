Muchas veces podemos encontrarnos en Twitter con posts de usuarios contando situaciones de lo más íntimas que luego se viralizan. Personas que deciden exponer experiencias personales y dejarlas a la libre opinión de otros usuarios, que juzgan sin ninguna censura y con total libertad, lo que puede llegar a aportar una visión valiosa del asunto o puede llegar a herir a la otra persona con una sinceridad descarnada.

En este sentido, una joven contó los últimos días a través de su cuenta de Twitter una situación por demás tragicómica que vivió en la casa de un chico con el que estaba saliendo. Su relato se volvió viral en las redes.





.

Luego de, aparentemente, haber pasado la noche juntos, ambos estaban desayunando en la cama de él cuando de repente entró en la habitación su hermanita y le comentó muy alegre a la chica: “Cele, él tiene dos novias: una sos vos y la otra la Ara”, contó la usuaria de la red social del pajarito, para cerrar con un “Jajaja, buen jueves chicos”.

El post levantó casi 98 mil “me gusta” y 700 comentarios debatiendo acerca de la “exclusividad” en las parejas, el mote de “chongo” y “novio” dependiendo el caso, los grados de compromiso que suscitan y el involucramiento de la familia en los vínculos. Un debate que da para largo y tendido.

“Primero es chongo, segundo qué haces desayunando en la cama si vive con los padres o sea la poca vergüenza hermana. Y tercero, ahora está con la Ara, jajaja”, comentó una chica, cuestionando el desenvolvimiento de la usuaria @celemar2001.

Por otro lado, una joven opinó que la etiqueta de chongo no válida a tener determinadas actitudes para con la otra persona: “Qué tiene que ver que le diga chongo? ¿Por eso justifica que tenga novia a escondidas? Cada día me sorprendo más de la idiotez de la gente en twitter, igual no me extraña que la mayoría de los comentarios sean de varones”, disparó.

En otra vereda, otra joven cuestionó duramente que los sentimientos estén atados a una etiqueta, y comentó: “El 80% de los comentarios con su "si es un chongo". En qué universo algo tiene que tener un título para que el sentimiento por una persona crezca recién cuando se "oficializa"”. "Que no venga la yuta del amor a decirte qué podés sentir y qué no", aportó otra.

Por pedido de los internautas, Celeste continuó su historia: “La hermana tiene 3 añitos y no tiene definido el concepto de novio o chongo, por eso me dijo, tiene otra novia, que de paso me enteré quién era la otra (laex)”. Y cerró: “Lo miré, fui a buscar mis cosas y me fui a mi casa”.