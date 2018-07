Google Maps es una fuente inagotable de curiosas imágenes y algunas de ellas, provocadas por la mano del hombre, pasan desapercibidas hasta que alguien la detecta y la hace viral a través de las redes sociales. Es el caso de un gigantesco pene dibujado en un lago seco en Australia.



Fue un joven australiano el que, navegando por la aplicación, se dio cuenta de la existencia de este dibujo, realizado en el fondo de un antiguo lago cerca de la ciudad de Geelong.

Según la policía, los vecinos de la zona conocían la existencia de este dibujo desde hace meses, pero es ahora cuando el lago seco, llamado "Betoota Lake", ha ganado popularidad.

Fueron los administradores de la página de Facebook "Take the Piss Geelong", quienes descubrieron el miembro y lo compartieron el pasado 25 de junio. Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar.