Un increíble caso generó controversia en las redes sociales. Un joven caminaba por su barrio cuando vio a un agente de tránsito "marcando" a los autos a los que luego les iba a poner una multa por estar mal estacionados. El muchacho quiso ser generoso con los dueños de los vehículos y borró las marcas, pero también compartió su acción en TikTok y se desató una gran polémica sobre si estuvo bien o mal lo que hizo.

El protagonista de este hecho este Travis. Este joven de Estados Unidos salió a dar un paseo cerca de su casa cuando de pronto se dio cuenta que había un oficial de tránsito que estaba realizando una inspección. “Los agentes de tránsito pintan las ruedas de la gente con tiza. Dos horas más tarde, regresan y los multan”, explicó el joven en TikTok (@travislangness).

Esta es una práctica bastante común en ese país, pero pocas personas la conocen. Sobre todo sirve para controlar el límite de horario para dejar estacionado el auto: “Dibujan una línea en los neumáticos y, de esa manera, saben cuáles conductores no se movieron de allí al cabo de ese tiempo. Entonces, vuelven y les hacen la sanción al superar el límite permitido de dos horas”, agregó.

En el clip, se ve a un agente de tránsito que camina frente a una fila de autos y comienza a marcar cada uno de ellos, al estar presuntamente mal estacionados. En la siguiente escena, se ve al joven, que buscó un balde con agua, le puso jabón y con un trapo procedió a borrar la marca de tiza de todos los vehículos de sus vecinos.

El joven sabía que no era correcto lo que hacía, pero se excusó diciendo que el quería "ser amable con sus vecinos", y por eso no tenía miedo a las consecuencias de su acción. “Se supone que esto lo hacen por un tema de disponibilidad de estacionamiento; pero, como pueden ver en el clip, la calle está casi vacía. Sé amable con tus vecinos. Feliz viernes”. afirmó.

El video se viralizó en TikTok y en otras redes sociales. Actualmente acumula 23.1 millones de viisualizaciones, 2.9 millones de me gusta y 15 mil comentarios en donde se puede ver que hay una opinión dividida entre los usuarios. Una parte de ellos lo felicitó por querer ayudar a los dueños de los autos y, otra parte, lo criticaron por ayudar a otros a infringir la ley.

"No todos los héroes llevan capa”, “espero que tengas un día maravilloso y que todo vaya bien esta semana”, “¿por qué no respetas las reglas? ¿te crees muy listo? ¿y si alguien se burlara de tu trabajo?”, “escuchen todos: cumplan las reglas”, “por eso, la gente se queja de que no hay estacionamiento. Nadie se mueve”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios tras la acción de Travis mantuvo su postura.