Dicen que una mujer despechada es capaz de cualquier cosa. Y si encima es creativa, el resultado puede ser para alquilar balcones. En este caso, una joven mexicana optó por el ingenio y el sarcasmo para exponer la infidelidad de su novio con su mejor amiga a través de un video que pronto se volvió viral.

Con la excusa de la celebración del cumpleaños del joven, ladeada por su novio y por su mejor amiga micrófono en mano, torta adelante y una sonrisa de boca a boca, la joven da un discurso que comienza hablando del amor y termina con la traición. "De verdad que yo me siento demasiado emocionada porque jamás en la vida pensé que con mi mejor amiga y mi novio nos íbamos a llevar tan bien", comienza la joven.



"El amor de nosotros tres es tan grande, que el de ellos sobrepasa", declaró la traicionada y le pidió a los invitados que estaban sentados en sillas, distribuidas frente al trío protagonista, que se fijaran en la hoja que tenían pegada al respaldo de cada uno de los asientos.

.

Allí encontraron las capturas de pantalla de las conversaciones entre Ricky -así llama a quien era su novio- y su mejor amiga, cuyo nombre nunca menciona. “¿Qué pensabas?, ¿qué no me iba a dar cuenta? tú jurabas que yo era una tonta, que cuando los dejaba solos en mi casa no veía las miradas. Jamás me imaginé que tú serías capaz de hacerme esto. De todas las personas con las que pensé que él podría hacerme eso ¿contigo?, soy tu mejor amiga, ¿qué te pasa?, dice la chica mirando a la cara a su amiga.



“Es mi mejor amiga, pero gracias. Me hiciste dar cuenta, me abriste los ojos del hombre que tenía al lado, porque todos ustedes me lo decían (…) para que se den cuenta la clase de amiga y la clase de novio que tenía”.

Es mi mejor amiga, pero gracias. Me hicistes dar cuenta, me abriste los ojos del hombre que tenía al lado porque todos ustedes me lo decían (...) esto es para que se den cuenta de la clase de amiga y la clase de novio que tenía".

"No me importa que todo el mundo me esté viendo", gritó la dueña de la fiesta ante los intentos del novio por quitarle el micrófono. Antes de irse, se dirigió al mariachi para pedirle que entretenga a los invitados en su ausencia: "Por favor, yo quiero que usted cante otra canción, que anime la fiesta porque yo no me aguanto estar más aquí".