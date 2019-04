La historia del carancho con "hábitos humanos" llamó la atención de todos en Paraná, Entre Ríos. Lamentablemente para Diego, su dueño, el ave desapareció del domicilio donde estaba viviendo.

En su casa lo bautizaron como "Pancho", pero tras la difusión de sus llamativos hábitos se supo que en realidad su nombre era "Hércules".

El llamativo animal había sido rescatado de un nido que había caído durante una tormenta. Diego, quien lo alimentó desde pequeño lo había adoptado a modo de mascota, aunque siempre estuvo en libertad.



El caso de este carancho trascendió a fines del año pasado, cuando el animal apareció en una vivienda de calle Pedro Londero en momentos en que una familia tomaba mate. El mismo se mostró muy sociable e inmediatamente se aquerenció.

"Al principio nos asustamos, pero después nos dimos cuenta que era mansito", relató uno de los integrantes de la familia a Elonce TV. Y continuó: "Le gusta jugar con un perro doberman y tomar mate".

Para sorpresa de su dueño, el carancho ya no apareció por su domicilio. Como no tenía impedimento para volar, pensó que quizás regresaría pronto. Sin embargo, las semanas han ido pasando y no ha hallado ningún rastro del mismo. Supone que "tal vez lo han capturado" e incluso teme lo peor: "Que lo hayan matado".

"Ojalá me equivoque y se haya ido, pero no creo, porque era muy pegado. Y no sabía cazar. Comía con los perros y lo que los vecinos le daban. Yo no lo tenía encerrado, era libre", expresó el joven.