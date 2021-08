Los gatos son posiblemente los "reyes" del internet. Por algún extraño motivo, todo el mundo los ama. Si navegas con frecuencia, es prácticamente un hecho que te has encontrado con memes, GIFs, videos y cualquier cantidad de formatos comunes en los que un felino, al menos, te saca una sonrisa.

En las últimas horas se hizo viral un hilo de Twitter publicado por la cuenta @cameIion, pero producido por @koty_vezde en el que se observan distintos montajes con una sencilla premisa: ¿Cómo serían los animales si todos fueran gatitos? El resultado es maravilloso y se hizo viral de forma inmediata.

que pasaría si……..todos los animales fueran gatitos pic.twitter.com/uz4tIT5FLP — CHOPPAA! (@cameIion) August 6, 2021

no sabia que necesitaba tanto un gatoala en mi vida pic.twitter.com/iztyDdXIAG — CHOPPAA! (@cameIion) August 7, 2021

¿Por qué en internet aman a los gatos?

De acuerdo a un estudio de la Universidad de Indiana realizado en 2015, la existencia de Grumpy Cat, el Coronel Meow, el gato bizco o el increíble GIF del gato sorprendido tienen una explicación científica, o más bien psicológica para ser precisos: ver a los felinos en acción mientras usas Internet provoca un incremento en tus niveles de energía al catapultar tus emociones positivas y decrecer tus sentimiento negativos.

Resulta que este enamoramiento masivo de Internet por los gatos no es un accidente, ni una casualidad, sino que tiene una explicación científica: los gatos relajan y alegran a Internet.

Para llegar a estas reveladoras y más que interesantes conclusiones, Jessica Gall Myrick y su equipo, quienes realizaron la investigación, acudieron a más de 7,000 usuarios de Internet. El trabajo final, que lleva el nombre de Emotion regulation, procrastination and watching cats videos online: Who watches Internet cats, why and to what effect?, encontró que 36,2% de los participantes se definió como amante incondicional de los gatos. 6.345 de ellos habían tenido un gato en algún momento de su vida. El usuario promedio tenía en el momento de la encuesta al menos dos gatos. Facebook era el sitio más popular para ver los vídeos (90,6%), seguido por Youtube (87,0%) y Buzzfeed (61,2%).

Lo que encontró la investigadora es que después de ver un vídeo de gatitos en Internet la gente se sentía mejor, “con un estado de ánimo positivo y con más energía”. “Más esperanza, felicidad y alegría”, dice textualmente el estudio.

Otro estudio publicado por la Dra. Las Williams de la Universidad de Sidney confirma esta idea. Según los hallazgos de esta especialista, un usuario de Internet tiene el doble de probabilidades de publicar la foto de un gato que una selfie.