Un insólito episodio tuvo lugar el último lunes por la noche en la Avenida Cabrera de Bahía Blanca. Una automovilista frenó en un semáforo y un cerdo que deambulaba por el lugar, comenzó a seguirla y hasta se le subió al capó del vehículo.

En el video, que circuló por las redes sociales y se volvió viral, se puede observar cómo el cerdo husmea el rodado en tanto que la conductora lo enfoca con su celular desde la ventanilla.

.

Entre miedo y carcajadas, al darse cuenta que cuando se desplazaba en su vehículo, el animal la seguía rápidamente, la mujer comenzó a gritar “¡Ay, no! ¡Me sigue un chancho!”.

“Ay, me muero, me muero. No sé qué hacer“, exclamó la automovilista. Y luego de varios segundos sin poder evadir al porcino, sostuvo: “Por favor, bueno, llamo al 911”.

Si bien las primeras sospechas indicaban que el cerdo se había escapado de la Escuela de Agricultura y Ganadería, situada a unos pocos metros, desde la Universidad Nacional del Sur negaron al medio local La Brújula 24 que se trate de un ejemplar de la casa de altos estudios.

Después del encuentro con la conductora, el chancho interceptó más tarde a un móvil policial. El último episodio, que ocurrió en una estación de servicio ubicada en Cabrera y Pilmayquén, también quedó registrado en una filmación.