Un hombre de 35 años fue detenido por manejar fuera de control un enorme "Batimóvil" por las calles de Moscú, Rusia. Testigos que presenciaron el operativo no dudaron en grabar lo sucedido para luego compartirlo en las redes sociales.

El suceso ocurrió en pleno centro de Moscú, cuando el fanático del superhéroe decidió salir a transitar por las calles de la capital rusa a bordo de un enorme vehículo con una fachada similar a la del auto conducido por Batman.

Fue detenido por policías de Moscú.

Como era de esperarse, el auto no pasó desapercibido ante los ojos de los policías de tránsito y el hombre terminó siendo detenido. En tanto, su enorme vehículo quedó confiscado.

Según expresó un portavoz del Ministerio del Interior de ese país, el vehículo que manejaba el falso Batman era demasiado amplio para las calles de la ciudad, no había sido certificado como apto para circular y el acusado no paraba de acelerarlo con el fin de llamar la atención. El precio de la réplica, según un informe publicado por The Village, rondaría los 840 mil dólares.