Una periodista de la cadena canadiense CBC, Kate McKenna, ha descubierto cómo se las arregló la persona que trazó un oso gigante en la nieve en Montreal para dibujarle el ombligo justo en el centro de la inmensa barriga sin dejar ninguna huella en la nieve.



Hipótesis :



La artista saltó al lugar donde se halla el ombligo:



Sobre esta teoría, la principal crítica es que las dimensiones del oso son bastante amplias por lo que el sujeto debió saltar más de 2 metros de distancia entre las líneas laterales del dibujo y el ombligo.



Lo hicieron con el uso de un drone:



Con un drone se puede arrojar una bola de nieve al centro del dibujo. Sin embargo, se cree que estos vehículos no tripulados no pueden soportar las temperaturas -20ºC en Canadá.



Con un palo de hockey:



La longitud del palo de hockey para adultos es de un metro y medio, por lo que, con la ayuda de un palo y el brazo extendido, se pueda alcanzar el ombligo del oso desde su línea lateral. Las cejas tambiém parecen hechas con la ayuda de un palo.



Los hoyos que forman el ombligo aparecieron antes que el oso:



Esta teoría supone que el oso fue dibujado la noche del 29 al 30 de enero pero ese día nevó hasta las 05:00 de la mañana.



Si el ombligo hubiera aparecido antes que el resto del dibujo, entonces para cuando terminara la nevada, lo más probable es que se hubiera llenado con nieve.



Extraterrestres:



Hasta esta versión fue sugerida por los usuarios pero no fueron tomadas en cuenta la posibilidad de los alienígenas. La periodista, en broma, concluyó que tampoco se puede descartar esta hipótesis.



La revelación:

De acuerdo con CBC News, sus editores contactaron con Valérie Duhamel, la autora del gran dibujo. "Sí, el ombligo son cinco bolas de nieve lanzadas al mismo lugar", dijo la mujer, agregando que no esperaba que su oso obtuviera tanta atención de los medios.

Wholesome snow art on the Lachine canal ❤️ pic.twitter.com/pQIxellzRx — Kate McKenna (@katemckenna8) 30 de enero de 2019

Varios internautas que siguieron el misterio del oso en la nieve elogiaron la habilidad de tiro de Duhamel.

"¡¡¡No puede ser!!! Eso es tener puntería de verdad", escribió una usuaria de Twitter.

"Esta mujer necesita explorar seriamente la posibilidad de convertirse en una jugadora de bolos de competición", publicó otra cuenta.

"¡Guau! Eso sí que no me lo esperaba, porque requiere una puntería consistente. ¡Increíble!", destacó otro internauta.

Mientras tanto, desde el organismo que gestiona el canal Lachine, en cuya superficie fue dibujado el oso, recordaron a los periodistas que está prohibido caminar sobre el agua helada del canal en invierno.



LEÉ TAMBIÉN: El misterio por el "ombligo de un oso" que es furor en las redes sociales