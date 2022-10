Twitter es una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial. Todos los días surgen nuevas anécdotas, historias, comentarios o publicaciones que logran llamar la atención del público y volverse virales.

En esta oportunidad fue la cuenta llamada 2006 Argentina, la que logró causar furor entre los usuarios con un magnífico tuit que despertó recuerdos, generó indignaciones y varias discusiones a través de los comentarios bajo la publicación.

Como bien uno se puede imaginar cuando lee el nombre del usuario que difundió el tuit, la cuenta fue creada para recrear la vida de los argentinos en el año 2006. Por esta razón, todos los días los administradores publican noticias, publicidades o alguna que otra cosa relacionada con el año mencionado anteriormente.

Aprovechando que se aproxima el día de la madre, la cuenta no tuvo una mejor idea que recordar una vieja publicidad que realizó una reconocida compañía de telecomunicaciones del país para este mismo festejo, pero hace 16 años.

En la foto que compartieron, se puede ver la publicidad que fue publicada en una edición del diario La Capital de Mar del Plata y que mostraba distintas opciones de celulares para regalarle a las madres en su día especial, que se festeja todos los años el tercer domingo de octubre.

Lo que más llamó la atención de los usuarios no solo fueron los modelos antiguos de teléfonos móviles que hoy están lejos de tener esos diseños y ni hablar de las pocas funcionalidades que brindaban, sino que además, el precio que aparece junto a cada modelo hoy no es ni suficiente para comprar un chocolate en el kiosco.

Como era de esperarse, el posteo generó cientos de repercusiones en los usuarios que se tomaron el tiempo de hacer comentarios al respecto de la inflación y el avance de la tecnología, entre otros temas.

Los comentarios de los usuarios

“Mira la perfección estética del Nokia 3220. En ese momento era más que un BMW2”, señaló un joven. “Ver el logo ‘con cámara digital’ era una sensación de ‘¡Wow qué copado!’", expresó un hombre. “Tuvimos un Nokia 1600 en casa y era una locura, me queme los ojos jugando el juego de la pelotita”, recordó un chico.

“Yo ganaba 300 pesos por semana en esa época (sueldo bajo) me podía comprar un celular por semana y me sobraba plata… está fundida la Argentina”, comparó una mujer. “No, dios mío, mira esos precios, con esa plata ahora no te compras nada”, sostuvo una chica.