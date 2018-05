Estas cosas como me ponen de mal humor! ��

Me da gusto cuando mujeres quieren estar en el congreso o en algún puesto alto de gobierno! Pero no en base a esto! Tengan la dignidad de hacer bien las cosas, con hechos! No con esta publicidad barata y de mal gusto ������#paolagarate pic.twitter.com/5Y8CS2v8V4