Un diputado japonés encendió la polémica al conceder una entrevista en la que explicó por qué estaba viendo un video de cocodrilos en plena sesión parlamentaria. De inmediato, circularon por todo el mundo sus declaraciones y la imagen que lo muestra distraído mirando esas imágenes.

"Pido disculpas. Mis acciones fueron imprudentes", dijo HiraiTakuya en una entrevista brindada a la cadena TBS, en la que intentó explicarsu comportamiento. Según trascendió, el político fue descubierto mirando un video de cocodrilos, siendo él un aficionado de éstos reptiles.

"Tomé asiento, encendí mi tableta y había un anuncio mostrando a un cocodrilo que cruzaba una calle de un campo de golf. Si el video hubiese sido de otra cosa que no fuese un cocodrilo, no creo que hubiera pasado tanto tiempo viéndolo, pero me gustan los cocodrilos", justificó el hombre.

Uno de los testigos, no dudó en registrar el momento con su cámara celular y la foto del mismo trascendió a lo largo del mundo. La noticia causó una ola de indignación y también de bromas en las redes del país. "Así es como se usan nuestros impuestos";"De hecho, creo que fue bastante adorable, especialmente cuando dijo que 'el video simplemente apareció'"; "Lo perdonaría si hubiera estado viendo un video de gatos", fueron algunos de los comentarios.