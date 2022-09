Un usuario de Twitter denunció a su ex empleador de un bar de La Plata en el que trabajaba por "querer dejarlo sin laburo en (el rubro de) panadería". El joven, llamado Santiago y que vive en la ciudad de Berisso, lo publicó en su cuenta personal "Santicala22".

"Este forro, después de laburarle 18 horas de corrido todos los fines de semana, durante 6 años, pedirle POR FAVOR que me ponga en blanco porque me tenía que hacer estudios, me quiso dejar sin laburo en panadería y lo solucionó con un BONO DE 5 MIL PESOS POR MES", escribió Santiago en el tuit. Además, lo acompaña una captura de pantalla de la historia de su ex empleador que lo motivó a realizar la denuncia.

El tuit viral del joven que denunció a su ex empleador.

Para continuar, expresó que en ese momento él "pagaba 8500 pesos de alquiler" y que después del pedido, "volvió a la normalidad". "Me reintegraron al laburo con la promesa de estar en blanco. Pasaron 6 meses y nada. De más está decir que pagaban, hasta el año pasado, 130 pesos la hora para hacer trabajos que no te correspondían", continuó.

"Y ojo... No seas mujer porque el acoso era constante. A las mozas que no tenían un 'cuerpo hegemónico' las rajaba. De más está decir que avisaban cuando iba a caer alguna inspección y nos hacían esconder o mentirles a los (empleados) del Ministerio de Trabajo para que no los multen", agregó.

El tuit se hizo viral y ya cuenta con 1031 retuits, 87 tuits citados y 9911 "me gusta". Por la repercusión que generó, muchas personas decidieron contar situaciones similares que tuvieron que pasar en el rubro gastronómico.

Qué dicen los comentarios de la publicación viral en Twitter

"Ese tipo de trabajo para los jóvenes es muy lindo, pero te exprimen, se aprovechan de tus mejores años y luego te descartan, todos los boliches son iguales", "Nadie habla del curro de tener trabajadores no registrados, evadir el pago de aportes y AFIP. Más cuando está en evidencia la mejoría económica de la empresa", fueron algunas de las respuestas.

"No hay que consumir en esos lugares", "Personas como esa hay en todos lados. Lo mejor que podés hacer es irte, no tengas miedo porque siempre sale algo mejor", agregaron otros dos usuarios de la red social del pajarito.

Otras personas le recomendaron que contrate a "un abogado laboral" y que le realice "un juicio". Además, le contaron que "puede denunciar en el Ministerio de Trabajo" lo ocurrido para que "inspeccionen" el lugar.

Después de los comentarios, el protagonista volvió a publicar al respecto de su denuncia. "Nunca pensé que se iba a hacer viral, pero me satisface saber que ya están todos enterados de la mie*** que son los empresarios gastronómicos".