En tiempo de cuarentena mundial, todo es válido y posible para pasar el tiempo, entre ellos hacer cuentas por redes sociales. La pregunta de un científico fue "¿Cuál es el resultado de estos números "1+4=5; 2+5=12; 3+6= 21; 5+8= ?"", parece fácil pero no lo es. Es por eso que ese acertijo matemático enloqueció a muchos usuarios de las redes sociales que no podían entender cómo el resultado no es 34.

"Un poco complicado si eres de atapuerca. El resultado es 34", contestó una usuaria respecto al número que obtiene sumando a los dos dígitos finales el resultado de la cuenta anterior. Sin embargo esa no es la respuesta correcta para la suma. A este error se refería el profesor de Física y Química, Cayetano Gutiérrez Pérez, que compartió la pregunta para entretener por un rato a los usuarios de la red social en tiempos de cuarentena, encierro y aburrimiento.

¿Se anima a resolverlo? ( Twitter).

Este divulgador científico compartió este fin de semana un problema matemático que está triunfando en la red social Twitter: ya obtuvo 1700 "me gusta" y más de 400 retuits pero que sobre todo generó un gran debate con más de 8 mil respuestas y opiniones sobre cual es exactamente el resultado acertado.

“Un poco complicado, pero no imposible. ¿Te atreves?”, escribió Cayetano en su tuit, añadiendo que el 97% de las personas fallarán el test. A las respuestas 34 y 45 se sumó una corriente más que asegura que la respuesta es 13 pues no está expuesto en ningún lado que el número anterior debe sumarse a la suma. De modo que 5+8 es igual a 13.

.

"¿Bueno señor puede decir cuál es la respuesta? Gracias", consultó una usuaria al profesor que respondió sin vueltas: "45". Aunque luego aclaró que la otra respuesta también es válida: "Muchas gracias a los casi 900.000 personas que, a día de hoy, se han interesado por la resolución del problema que, como bien indicáis tiene dos posibles soluciones".