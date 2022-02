Hay personas a las que simplemente les cuesta soltar el pasado, sobre todo lo que tiene que ver con los sentimientos y ni hablar de si trata de un gran amor. Esto parece haber sido lo que le sucedió a una usuaria de Twitter con su ex pareja.

Según compartió la chica en su cuenta, el chico le escribió a su WhatsApp con el pretexto de darle un mensaje de su mamá, es decir, la ex suegra. Sin embargo, el texto fue poco sutil y la joven no dudó en que se trataba de una excusa para volver a hablarle e intentar convencerla de volver.

lol qué le respondo pic.twitter.com/Y5rrcAgrMr — Mal pensada �� (@Mademoiselle_pm) February 21, 2022

"Mi mamá te manda saludos. Y que cómo estás dice. Y que cómo va la escuela dice. Y que por favor vuelvas conmigo dice", eso era lo que se alcanzó a leer en la captura de la conversación que en cuestión de horas se volvió viral en la red del pajarito.

Le escribió “su ex suegra” y le llovieron consejos en las redes

El tuit superó los 45 mil "me gusta" en pocas horas y decenas de personas le dieron tips sobre qué contestarle al chico. "Le respondés: Mi mamá te manda saludos. Y que cómo estás dice. Y que cómo va la escuela dice. Y que le digas a la tuya que se baje de esa nube dice", escribió Brunet.

Otro le dio otra idea similar: "Decile: dice mi mamá que no vuelva con vos". "Vuelve con la madre", le sugirió Calixto en tono de broma. “Dice mi madre que no gracias, que todo está bien, en la escuela me va de maravilla, ah y que no jodás más. Simple”, agregó Kraus.

Varios le dijeron que volviese con él a lo que la adolescente pidió que le dieran ventajas y desventajas de esa decisión. "Ventaja: vas a tener novio. Desventaja: que no seré yo, pero no importa, ese chico te quiere parece", le aseguró Alejandro. "Si te gusta y todavía sienten cosas ambos, animate y vuelve. La vida es muy corta para pensarse tanto las cosas y vivir con miedo a hacer lo que queremos", aportó Claudia Meliza.

Algunos pensaron que se merecía una oportunidad por el intento, pero igualmente le dieron consejos para responderle. "Se lo ganó por la iniciativa pero si no querés le decís: mi mamá también te manda saludos dice. Estoy bien, decíle. Me va bien en la escuela, decile. Que no se drogue más, decile", escribió Day.