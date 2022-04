Hoy en día las redes sociales pasaron a tener un rol sumamente importante en la vida de la sociedad, si bien son un centro de entretenimiento, muchas veces son herramientas para difundir algún anuncio, búsqueda o cualquier noticia que necesita ser difundida para llegar a miles de personas.

Así fue que un usuario de Twitter, @DevinDonuts compartió una imagen que se hizo viral por el insólito cartel que dejó boca abierta a muchos de los usuarios por los detalles específicos que decía.

En la foto se ve a una mujer señalando el cartel que se encuentra pegado en la vía pública. La señora que muestra el anuncio tiene una cara de sorprendida luego de leer los requisitos que decía el póster.

El tuit que se hizo viral.

Se trata de un hombre soltero que está en búsqueda de un compañero de habitación. Pero no cualquier persona puede convivir con él. ¡Ojo! "Debe ser mujer de 15 a 25 años y soltera", escribió el señor.

Lo que más llamó la atención a los seguidores es que aquella mujer que quiera acceder a la misma casa que él, "debe estar dispuesta a cocinar y limpiar un apartamento de un dormitorio", lo que podría generar polémica para muchos, ya que suena un poco machista.

También, aclaró que al principio "puede usar el sofá hasta que se sienta lo suficientemente cómoda para compartir el dormitorio", si así lo desea.

El anuncio que está pegado en la vía pública.

Además, advirtió que hay ciertas reglas que hay que cumplir, ya que no se permiten mascotas, bebidas, drogas "ni amigos varones". Y un dato muy particular, es que su casa "tiene una política de 'no puertas cerradas'", simplemente es una cuestión de "seguridad".

Al final de todo el escrito, el hombre dijo que paga $400 al mes. "Llama a Owen", finaliza el cartel de búsqueda.

La reacción de los seguidores

Este tuit pasó por toda la red social del pajarito que llegó a más de 300 mil likes, 40 mil retuits y tantos comentarios opinando sobre lo que publicó el hombre.

Una mujer se mostró un poco molesta con los puntos específicos que puntualizó el señor. "¿Así que déjame ver si lo entiendo? Si soy una mujer joven y sexy (porque SABES que él quiere sexo) en los años más libres de mi vida, se supone que debo elegir pagar para ser la sirvienta de Owen, que tiene el doble de mi edad, cuando podría salir con alguien sexy, chicos de mi edad?", manifestó ella.

.

Ante la queja de la seguidora anterior, una segunda se sumó y dijo que "lo mejor que puede hacer es llamar al pobre Owen y hacerle saber que alguien como una vedette está publicando estos anuncios caricaturescos con su teléfono real".

Sin embargo, otra persona dio su pensamiento a favor de Owen. "No es discriminación. Está buscando un compañero de cuarto. Puedes decidir a quién quieres como compañero de cuarto", manifestó este usuario.