Las redes sociales son el terreno ideal para las anécdotas más insólitas que uno pueda imaginarse. Muchas veces desde el anonimato, otras no, los usuarios suelen compartir experiencias o situaciones divertidas, tragicómicas o bizarras que luego son comentadas por otros miles de internautas, generando una conversación virtual donde no falta nada.

En este caso, una usuaria de nombre @lunasereena compartió con la comunidad tuitera una situación que vivió con su mamá y que hizo estallar de risa a sus seguidores. Algo que sucede bastante seguido pero que algunas generaciones no tienen conocimiento y puede llegar a devenir en algún tipo de estafa o engaño.

Resulta que la madre de Luna la llamó por teléfono a las dos de la mañana pensando que el verdadero Johnny Deep se había comunicado con ella por mensaje de texto: “jajsjssj ayuda”, remató el post, que tuvo más de 100 mil “me gusta” y casi 3 mil retuits en la plataforma del pajarito.

mi mamá llamandome a las 2 de la mañana pensando que el verdadero johnny depp le habia mandado un mensaje jajsjssj ayuda pic.twitter.com/v5K0Pdz2rh — luny (@lunasereena) May 8, 2022

Los mensajes de los usuarios no se hicieron esperar: “Johnny Deep: necesito que me deposites mil dólares para pagar mis abogados y ganarle el caso a Amber”, bromeó uno. Seguido, la joven hizo hincapié en una parte de la conversación, que estaba en inglés: “Él: “Te hablo en la mañana. Mi vieja: “Voy a estar durmiendo en la mañana”. En tal sentido, una usuaria reparó: “Tu madre haciéndose la dura, será Johnny Deep, pero el descanso es sagrado… a mi no me despiertes. Soy fan!”.

el: “Te hablo en la mañana ��”

mi vieja: “voy a estar durmiendo en la mañana ��” — luny (@lunasereena) May 8, 2022

También, hubo quienes contaron historias similares: “A mí me escribió Matt Damon para pedirme que colabore con su fundación de ayuda a los refugiados de no sé dónde... Le dije que si me mandaba una foto suya sosteniendo el diario del día le transfería de una todos mis ahorros. Me bloqueo”. “Vos queres decir que no está chateando conmigo Scarlett Johanson? que decepción”, dando a entender que es una modalidad recurrente.

Si no es de Chayanne, no quiero nada — I run with my �� (@nrgmmm18) May 9, 2022

“Yo quería contar y dejar pruebas de que a mí me escribió el mismísimo Jared Leto. Pero bue.....parece que le bloquearon su cuenta personal de Facebook”. “Mi papá cree que habla con Sol Pérez y hasta le dio la contraseña de Netflix porque pobrecita quiere mirar una peli”, se sumó otro internauta con una experiencia local. “Seguro quería saber donde había un buen restaurante en Laferrere, no veo nada de malo”, escribieron también.

“Amiga no conozco a tu madre pero deséale un feliz día de mi parte, llevo como 1 hora riendo… por que mi mamita sería igual”, sumó otra seguidora.