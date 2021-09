Una ruptura de pareja siempre es difícil de superar, sobre todo si la relación ya llevaba varios años en curso. Esto puede provocar que una de las partes intente, con una gran cantidad de recursos, recuperar ese lazo amoroso. La negación de no querer terminar definitivamente con el o la "ex" en algunos puede desconcertar hasta a las personas con las que se generó una nueva relación. Tal es el caso de una usuaria de Twitter que recibió un insólito mensaje en medio de un "chamuyo" por parte de un joven y su historia se volvió viral.

En esa red social, la usuaria @Lemosmili1 contó: "Estaba hablando lo más bien con uno y me dice 'estoy yendo a hablar con mi ex, si no nos arreglamos te hablo' jajajajajajajajajajajaja descolocada toy (sic)".

Estaba hablando lo más bien con uno y me dice “estoy yendo a hablar con mi ex si no nos arreglamos te hablo” jajajajajajajajajajajaja descolocada toy — mili (@Lemosmili1) September 7, 2021

La publicación alcanzó los 70 mil "me gusta" y casi los tres mil retuits. Asimismo, en el hilo, la usuaria comentó también que antes de lo que le hicieron, preferiría que la "bloqueen de una". Más allá de eso, muchos usuarios comentaron que "bancaban" la sinceridad del joven y que no le fue con vueltas, pese a que la consideró como "segunda opción".

En lo comentarios, una mujer publicó una captura de pantalla de un chat de WhatsApp sobre una situación similar a la que había atravesado la usuaria Mili Lemos: "Algo está pasando en estos días con los vagos, no puede ser". En ese sentido, se podía ver en la conversación: "Pero, posta, ¿Cuándo vamos a salir? ¿O ya no te gusto y no te animás a decirlo? Jajaja". "No no, sino que me estuve viendo con mi ex y bueno, ahí estamos jaja", le contestó el chico.

La usuaria @Flopi_Nat también contó una experiencia parecida a la del tuit original. "¡Eu, hola! Espero estés bien. Perdón por colgar, la verdad estoy en épocas de finales y no tengo tiempo de nada. Cuando termine de rendir organizamos algo y nos vemos", le había escrito ella. Luego, el chico contestó que había vuelto con la novia, por lo que la joven no tuvo más remedio que desearle éxitos con la relación.

En tanto, otros usuarios dejaron su opinión con respecto al tema. "Por lo menos fue sincero"; "Él te avisó con tiempo por si le escribís y no te contesta jajaja; "Lo importante es la sinceridad"; "Antes de chongas, somos psicólogas"; Te avisó al menos, responsabilidad afectiva ante todo"; "Fue sincero y de esos hay pocos, suertuda la ex jaja"; Por lo menos te avisó antes. Yo siempre me enteraba cuando ponía una foto jajaja".