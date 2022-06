Una salida siempre es un buen momento para relacionarse con nuevas personas. Sin embargo, un teléfono mal escrito puede modificar toda expectativa. Conocé el "drama" de una argentina, quien se llevó una sorpresa al querer conversar con un francés que conoció en un bar de Ámsterdam.

Cada día se encuentran nuevas anécdotas en redes sociales que rápidamente se viralizan. En esta ocasión, fue una usuaria de Twitter quién compartió una divertida charla, luego de mensajearse con un número equivocado.

“Un francés me dio su número anoche en un bar y ACABA DE PASAR ESTO YO NO PUEDO SEGUIR”, twittea @maicapp, junto a un video con el chat WhatsApp. La conversación abre con un mensaje de ella redactado en inglés donde se lee: “Hola soy Mai del bar, me recuerdas”.

A los minutos, el supuesto chico le envió un audio que desconcertó a la usuaria. “Hola señorita, no me acuerdo de usted. Yo vivo acá en Chile, Concepción. La chica me dice que nos conocimos en un bar, me encantaría ir a un bar a bailar, pero no me acuerdo de ti, no la conozco”, se escucha con un tono alegre.





Un francés me dio su número anoche en un bar y ACABA DE PASAR ESTO YO NO PUEDO SEGUIR pic.twitter.com/l6miz98dn4 — Lena �� (@maicapp) June 4, 2022