Si hay algo que abunda cuando uno es niño son las travesuras y los momentos donde los adultos se enojan por estos episodios, pero todo forma parte de un crecimiento y la falta de experiencia que se atraviesa en la infancia.

Cuando ocurre este tipo de situaciones, el saber pedir perdón es parte esencial en el aprendizaje de los menores. En este caso, parece que el protagonista de una de las últimas historias virales en las redes lo tenía claro.

Consciente de que su travesura había provocado el enfado de su madre, este decidió disculparse con una nota que ahora fue publicada por su progenitora en las redes y ha enamorado literalmente a gran parte de los usuarios de la red social Twitter.

“Ayer me enfadé con el grande porque se puso a hacer experimentos en la ducha y gastó varios botes de jabón”, explica la madre en una publicación en la red social del pajarito.

Ayer me enfadé con el grande porque se puso a hacer experimentos en la ducha y gastó varios botes de jabón. Antes de dormir me dio esta nota. Iba con un billete de 20 euros de sus ahorros para que comprara los productos que desperdició.❤️❤️ pic.twitter.com/i42Ulwc7Jp — Traduadicción (@traduadiccion) October 21, 2022

“Antes de dormir me dio esta nota. Iba con un billete de 20 euros de sus ahorros para que comprara los productos que desperdició.????”, define la progenitora, alabando el gesto de su hijo.

En el tuit se puede ver la nota del menor, que no tiene desperdicio de lo tierna que es. "Mami, te he hecho este regalo. Siento haberte tratado así y haber gastado los jabones. Espero que con esto (los 20 euros que explicaba ella antes) sirva. Te quiero".

Un gesto que ha emocionado a los usuarios de las redes sociales, que se muestran emocionados con el menor.

Uno de ellos, KunKunSou @Tsuunho_san posteó en su perfil que "Ya quisieran algunos adultos saber gestionar los errores asi!si no te incomoda responder..Le devolviste el dinero? Es que devolverselo podria dar un mensaje erroneo pero quedarse el dinero da penita jajaj no juzgo nada, eh! Solo es una autoreflexion donde yo no sabria como actuar".

Rosa #InsubmissaIndomable @XufrecondalRosa, agregó que "Recuerdo una vez que mi mayor, que era muy rebelde y testarudo, me hizo enfadar tanto que para no darle una torta me fui a llorar a la cocina. Al rato me pidió que le dejara salir a la calle que subía enseguida. Había ido a comprarme una plantita a modo de disculpa".