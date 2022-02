En las redes sociales las personas las mujeres se quejan de que los hombres son muy básicos a la hora establecer una relación; tan es así, que en vez de crear una relación o conocerse más, previo a tener un encuentro íntimo, muchos intentan realizar la fallida táctica de ir directo "a los bifes", es decir, ir directo al asunto que se tenía planeado. En una publicación que se hizo viral en TikTok, una mujer escrachó a un hombre que la invitó a salir, pero que demostró deplorables actitudes a través de un mensaje que le envió por WhatsApp.

La usuaria de TikTok se llama Sandra (@correnena 2), cuya publicación alcanzó 19 mil "me gusta" y más de 2700 comentarios. En el video de TikTok, la mujer mostró una captura del audio de WhatsApp que le envió el hombre en cuestión a su amiga, una tal Patricia.

En el mensaje de voz, el hombre le dijo a la mujer a la que había "invitado" a salir: "Hola Patri, ¿cómo estás? Patri, te comento. Si vos querés hacer una salida puntual, nos gustamos... venís a mi casa, almorzamos en casa, pasamos la tarde juntos... pero no querés venir a mi casa porque no me conocés, entonces podemos ir a tomar un café. Pero la onda es intimar. Yo no pago almuerzo, nada, hasta que no conozca la persona. Te soy franco, no pago nada. Para pagar, salgo con un amigo que conozco. Lo invito a un amigo. Pero si vos me invitás a tomar un café, salgo. No tengo problema. Pero yo de ir a un café, a una confitería o hablar... nada. Yo voy a lo puntual. Si hay onda para pagar un rato agradable juntos, vamos a donde vos quieras. Pero si tenés auto. Yo acá en Buenos Aires no tengo auto. Tengo la camioneta en San Luis. Si no, está todo bien, corazón, no tengo problema. Pero no tengo tiempo para estar dando vueltas. Si me decís una salida puntual, no tengo problema. Avisame y salimos. Un beso, corazón".

Tras el mensaje, Sandra, la amiga de Patricia, escrachó al hombre en las redes sociales y le adjuntó hashtags como "rata, 'pocohombre', estafador, sexogratis, sexobarato", a causa de la insufrible y tacaña actitud del muchacho.

.

En los comentarios que dejaron los demás tiktokers, se encuentran: "Se tomó en serio el, valórate, 'princeso'. Jaja, la sinceridad ante todo"; "Es de no creer, ni siquiera los gastos a media. Perdón, quién es... Luciano Castro, Lamothe, Richard Gere"; "Salí corriendo, Patri"; Lo que me supera es cómo relaciona pagar con perder tiempo, él no está para pagar porque 'no quiere dar vueltas', pero si ella invita, entonces sí va".

Si bien muchos usuarios indicaron que por la voz y la actitud podría tratarse de un vendedor de autos usados en mal estado, el mejor de todos los comentarios fue el de una mujer, que reaccionó sobre lo que dijo el hombre de que para pagar, le paga a un amigo que conoce: "Bueno, entonces que se la pong... a un amigo".