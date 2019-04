El insólito caso se registró en San Antonio, Texas. Un bebé nació sin piel en la mayor parte de su cuerpo -excepto la cabeza- porque padece una rara enfermedad llamada aplasia cutis congénita.

El bebé pasó sus primeros tres meses de vida hospitalizado debido a esta condición y los médicos siguen buscando un plan de acción ideal para el pequeño.

El recién nacido junto a su madre.

El menor, de nombre Ja'bari, no puede recibir abrazos ni besos de su madre producto de los cuidados que la mujer debe tener para realizar estas tareas.

"Lo he podido cargar dos veces pero debo utilizar bata y guantes. No hay contacto piel a piel, no es lo mismo”, indicó la mamá del niño.

Es necesario atenderlo constantemente para cambiarle la ropa y ponerle cremas que ayuden a prevenir infecciones en su piel.

El pequeño Ja'bari se encuentra en una incubadora.

Los padres del bebé, que sobrevive a pesar de haber nacido sin piel, ya se están realizando análisis genéticos para confirmar el diagnóstico, ya que es una enfermedad hereditaria.