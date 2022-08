La usuaria Fernanda Ni se hizo conocida en TikTok gracias a los videos de momentos divertidos que comparte junto a su pequeña hija y que acumulan millones de visitas cada uno. Esta vez, la niña le hizo un reclamo a su padre por tomarse fotos con las mozas del restaurant Hooters y su reacción se volvió viral.

Los videos de la madre y su hija Mariana están entre los más populares de la red social en México. Hace unas semanas su publicación sobre cuánta plata se puede gastar en una salida de chicas cosechó más de 7 millones de visitas, pero no es la única que fue un éxito.

A través de su cuenta @fernanda.ni, la joven compartió el “eschache” de la niña a su papá, luego de que éste se tomara una foto con meseras de la cadena estadounidense de restaurantes “Hooters”, mientras vacacionaban en Cancún.

"Ya cálmate, no se habla con mujeres desconocidas, no se toman fotos con las mujeres desconocidas", le reprochó Mariana a su padre cuando caminaban de regreso al hotel. El hombre registró toda la escena y luego su madre compartió el video con sus seguidores.

Con el rostro serio y visiblemente enojada por la situación, la pequeña continuó explicando por qué la actitud de su papá no estuvo bien y defendió a su mamá. "No, porque ya tienes a tu propia novia. No debes casarte con otras mujeres porque ella (su mamá) ya tiene tu corazón aquí adentro, pero si vas con otras mujeres se le rompe", fue el argumento con el que dejó a sus padres con la boca abierta.

El video de Mariana retando a su papá ya fue visto por más de 2 millones de personas y acumula 160 mil Me gusta. Además, el accionar de la menor tuvo un gran apoyo por parte de los usuarios, quienes consideraron que hizo bien al enfrentar al hombre.

"Exactamente, mejor explicación no me pudo dar", dijo una seguidora. "No le encuentro fallas a su lógica", aseguró otro usuario. "Lo dijo por todas, gracias por regañarlo y esperemos así entiendan", o "Mariana siempre tan asertiva, la amo", fueron algunas de las opiniones que quedaron registradas en la publicación de TikTok.

El momento más gracioso del video llegó al final del mismo, cuando se puede observar la foto original que se tomó el padre con las mozas del restaurant, aunque se trataban de figuras de cartón. Mariana también posó junto a él y las modelos, pero su cara lo dice todo.