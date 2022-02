¿Te imaginas 24 gatos moviéndose a la par como si fueran uno? En TikTok se hizo viral el video de estos animalitos persiguiendo con la mirada el mismo objeto. El corto da impresión y miedo a todos los usuarios de la App.

Una de las mejores cosas que te puede dar la vida es estar acompañado de animales. Tanto perros como gatos se hacen miembros muy importantes de la familia. Con ellos la diversión está asegurada pero también los temores. Cualquier mascota que se tenga en la casa significa responsabilidad y compromiso.

Si bien los felinos son mucho más independientes que los canes, no significa necesariamente que no juegan o que no necesitan ser estimulados. Sin dudas, mantenerlos activos es un acto de amor que uno tiene que estar dispuesto a hacer diariamente.

Nataliya Tsvetkova es rusa, tiene 32 años y es madre de 24 gatos (si, como lees). La mujer es conocida en las redes sociales por los michis, que tienen una vida digna de reyes. Usualmente, ella le muestra a sus seguidores el buen pasar que tienen las 2 docenas de gatos. Desde camas colgantes, juegos por doquier, comida y mucho más.

Si bien admite que es un poco difícil vivir con muchos animales y pagar tantos kilos de comida por semana, el amor y la felicidad que ellos le dan no tiene precio. Además, contó que tiene el apoyo y la ayuda de su familia y amigos.

Tener tantos gatos en casa deja divertidas escenas como la que se ha hecho viral en TikTok. En este caso, los 24 gatos de raza Maine Coon estaban embobados con un objeto colocado en el techo. El movimiento sincronizado de los animalitos hipnotizó no solo a la buena sino también a los usuarios de la aplicación asiática.

Estos gatitos al pasar tanto tiempo juntos, han aprendido a copiar cada movimiento entre ellos. Son realmente una manada que comparten su vida desde muy pequeños, debido a que la joven rusa tiene un criadero de Maine Coons.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales. Actualmente, el video tiene casi 2 millones de reproducciones, más de 4 mil "me gusta" y cientos de comentarios de todo el mundo. Además, en la cuenta de TikTok tienen casi un millón de seguidores.

Según contó la mujer, miles de personas le escribieron pidiendo información para poder comprar o adoptar alguno de los gatos, pero todo indica que la muchacha no se quiere desprender de ninguno. Los amantes de los felinos disfrutan diariamente las aventuras de Nataliya Tsvetkova y sus 24 gatos.

