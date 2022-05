Dentro de los países de habla hispana, hay casi en consenso en cuanto a que en Argentina no se habla español, sino “argentino”. Para muestra un botón, el cómico Luis Landriscina, supo afirmar que “hablamos un idioma que inventamos nosotros”. Ya enterado de esto, un español se armó un extenso diario de modismos locales. Tras un extenso trabajo de elaboración, su trabajo fue que fue sensación en las redes sociales.

Resulta que turista proveniente de España, estaba decidido a no perderse absolutamente nada de la jerga local, por lo que se preparó muy bien antes de llegar. La historia se popularizó cuando una joven argentina se encontró con este muchacho en un bar en Mallorca.

“Ayer conocí a un español que fue a Argentina. Quedó enamorado, pero lo mejor de todo fue su listita”, publicó en su cuenta de Twitter. El posteo no pasó desapercibido en la red social del pajarito y presume de 86 mil “me gusta”, 2.500 retuits y más de 4 mil comentarios.

Entre estos últimos, se destacaron los siguientes: “Ja, ja, ja, no lo conozco y ya lo amo”; “Este tipo es un fenómeno, quiero darle un abrazo”; “Esta lista me ahorra horas de traductorado”; “Un tierno, la mejor fue la de ´shamushar´”; “¿Con qué clase de gente interactuó, que no aprendió la palabra ‘pituco´”. “nunca falta el porteño que niega que es porteño”; “¿Apapacho? Pobre pibe, debe haber conocido lo peor del país. Seguro ya tiene su carta astral y está pensando volverse vegano”; “´Culeao= boludo, pero de Córdoba’, lo amo”y “lo excelente es que posta es necesario ese diccionario”.

Para muestra un botón, el turista le adjudicó cuatro significados a la palabra "boludo".

El diccionario de modismos argentinos que fue sensación en Twitter

La traducción más comentada en las redes sociales, como no podía ser de otra manera, fue la de “boludo”. Curiosamente, para los extranjeros, esta cuenta con cuatro significados y puede variar según el contexto y la tonalidad. “Tú”, “eres tonto”, “eres gilipollas” (de mala manera) y “tontito (cariñosamente)”, escribió el turista español.

Otra de las palabras que fue sensación fue “culeao”. Este simpatico invento cordobés, fue traducido por el español como “boludo pero de Córdoba”.

El otro modismo que no se quedó atrás fue el de “chamuyar”. Sin embargo, el turista lo escribió como “shamushar” y le adjudicó los significados de “hacer lío”, “intentar ligar”. También le sumó un inesperado tercero: “Vender la moto”.

Por supuesto que hubo otras traducciones destacadas como la de “no te regalés=no dejes que se rían de ti” e incluso sumó alguna que otra respuesta automática. ¿La más llamativa? “¿Te gusta el Duko? Ree”.