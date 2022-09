Un hombre entró al hospital por un esguince de rodilla y en insólito ticket que le dieron hizo que se sienta burlado por el personal sanitario. En twitter el paciente mostró la foto del papel y los usuarios estallaron de risa.

Un usuario de la red social del pajarito mostró la graciosa situación que vivió en un hospital universitario de España cuando solicitó asistencia por un esguince de rodilla.

El hombre llamado Jorge ingresó a un hospital en Madrid por un esguince de rodilla y como todos los otros pacientes, recibió un ticket que debía conservar hasta que lo llamen los respectivos médicos para atenderlo.

Pero cuando el herido observó el ticket, quedó soprendido con el código de turnos ya que parecia una burla ideada perfectamente para su caso. El turno decia: “COJ- 0”.

Mientras esperaba a ser atendido, Jorge compartió la insólita situación en su cuenta personal de Twitter y como era de esperarse, el tuit se volvió viral. Más de 10.000 personas retuitiaron el comentario que además cosechó más de 100.000 “me gusta”.

Por supuesto que los usuarios no iban a limitar sus comentarios y la mayoría dejó algún mensaje a modo broma o no debajo del tuit principal.

“Lo siento pero que gracioso”, expresó una mujer con culpa. “¿Será el diagnóstico?”, preguntó un joven en todo de broma. “Que maravilloso”, comentó un hombre. “Que poco tacto”, opinó una usuaria. “Para que te vayas haciendo una idea”, advirtió un chico. “Esa sí que es una combinación alfanumérica adecuada al caso que nos ocupa”, comentó una señora. “Joder qué velocidad en el diagnóstico, ya hace el triaje hasta la impresora de turnos”, bromeó una chica.

No obstante, el comentario que se llevó el premio fue el de otro usuario que compartió un ticket del mismo hospital, que también daba para hacer diversas bromas por lo insólito.

Fue un hombre llamado Fermín Conde quien junto a una foto de un ticket igual al de Jorge pero con distintos código, comentó: “Algún tipo de Inteligencia Artificial han debido instalar en el sistema de turnos, porque también estoy en el mismo hospital, acompañando a un vecino con un fuerte dolor torácico y nos han dado este turno. Me han comentado que vaya avisando a sus familiares”.

Luego de este tuit, varias personas expresaron su miedo de asistir al médico ya que no quieren que un tikcet les de un pronóstico de su salud. “Yo paso de ir al medicox”, escribió un usuario. “Con ese turno ya no me da tanta risa”, se sinceró un chico. “Yo ya no conservo el ticket que me dieron un día que fui por un tema de gases pero me tocó el turno CAC-A”, recordó otro ex paciente del hospital.