Desde el miércoles de esta semana circula en la red social de Twitter una publicación que realizó un usuario con capturas de pantalla a las indignantes respuestas de un joven que fue escrachado por violencia de género en su cuenta de Instagram.

De un tiempo a esta parte, las mujeres comenzaron a alzar la voz y a unirse en pos de denunciar los maltratos que sufren en distintos espacios de la vida, así como también intentar concientizar y cambiar las actitudes y normas machistas que rigen en la sociedad. Ya sea mediante denuncias penales o escraches virtuales, entre otras formas, miles de millones buscan la mejor manera de expresarse y exponer situaciones de violencia a las que son sometidas.

No obstante, frente a esta avanzada del feminismo por sobre los actos de patriarcales que están naturalizados entre nuestros pares, muchos intentan resguardarse de las denuncias y acusaciones con excusas o justificaciones que resultan insólitas.

Ese fue el caso de un chico que, ante un escrache recibido, decidió ofrecer su versión de los hechos a través de unas palabras escritas en sus historias de Instagram en las que señalaba: “A todos los que están compartiendo la publicación donde se me acusa de algo que no es verdad, los invito a que me hablen y les cuento cómo es la situación (….) Mañana podés ser vos, tu hermano o tu amigo al que escrachen”, apuntó.

“Tantas ganas de cagarle la vida a alguien que lo único que quiere hacer es ser feliz y dar lo mejor para su hijo”, concluye el acusado en su texto, que fue reposteado en Twitter. Así todo, a continuación, el twittero adjuntó otra imagen subida por el escrachado en sus historias de Instagram que dejaron a más de uno boquiabierto.

“El escrachado más preocupado”, apuntó el internauta, que compartió la historia del presunto violento tomándose una foto en ropa completamente desnudo a excepción de un bóxer con una encuesta para sus seguidores, donde se leía: “A los nuevos seguidores: MJ (Mejores amigos)/ Te seguí por el escrache”.



A raíz de este posteo de Twitter, los internautas abrieron la polémica una vez más en torno a la moral y efectividad de los escraches en las redes sociales, pero también aprovecharon el contexto para realizar numerosas bromas y memes sobre el posteo del acusado.

Actualmente, el tweet de “@pandalici0us” alcanzó más de 60 mil “likes” y decenas de miles de interacciones, convirtiéndolo en una de las publicaciones más populares de los últimos días de la semana.